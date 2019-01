Wajah Baru Avanza-Xenia, Mulai Beredar Luas

Jakarta: Awal 2019 menjadi momentum beredarnya rumor tentang New Toyota Avanza dan New Daihatsu Xenia. Bahkan foto-foto desain terbarunya sudah merebak di dunia maya dan membuat warganet heboh. Avanza dan Xenia memang berbenah, mengingat keduanya merupakan produk yang sama.



Secara keseluruhan, desain keduanya tidak berganti body dan masih mengandalkan desain yang lama. Hanya saja untuk beberapa bagian detail wajahnya mengalami sedikit perubahan.

Perubahan paling terasa adalah grill yang lebih besar lampu depan LED dengan desain tipis, juga bentuk bumper baru. Bila diamati, nuansa fascia New Xenia mirip dengan Toyota Voxy.Bagian belakangnya juga mengalami beberapa ubahan minimalis. Seperti lampu baru, kemudian adanya garus krom dan reflektor yang membentang dari lampu kiri ke kanan.Di prediksi, baik New Avanza dan New Xenia kemungkinan akan berstatus facelift alias minor change. Mengingat body tidak berubah dan kemungkinan mesinnya masih menggunakan mesin 1.500 cc dual VVTi seperti yang digunakan sekarang.Kehadiran mobil baru ini kemungkinan besar turut menaikan harga yang ada sekarang ini. Xenia sekarang ini dibanderol dengan harga Rp183,350 juta hingga Rp217 juta. Sementara Avanza berada di angka Rp190 juta hingga Rp220 juta.(UDA)