Cadillac One Siap jadi Mobil Kepresidenan Donald Trump

New York: Dua mobil kepresidenan Donald Trump terlihat di Downtown Manhattan Heliport, Amerika Serikat, pekan lalu. Artinya limusin Cadillac One yang dijuluki The Beast itu telah dikirimkan ke Gedung Putih.



Untuk alasan keamanan, setiap kali Trump keluar di depan umum, dua limusin yang identik selalu ada dalam iring-iringan pengawalan kepresidenan. Tujuannya untuk mengecoh jika terjadi serangan, dan hanya petugas Secret Service yang tahu pasti di mana sang presiden berada.



Fitur The Beast tetap sangat dirahasiakan, tetapi beberapa kabar melaparkan jika mobil ini dianalogikan sebagai “bungker baja berjalan” yang menjadi tameng terakhir Trump dari serangan bahaya musuh saat kunjungan di dalam maupun luar negeri.



Limusin tersebut sudah pasti antipeluru. Seperti dilansir Financial Express, mobil Trump dilapisi pintu setebal 8 inci, lalu menggunakan ban dengan teknologi run-flat yang menggunakan material kevlar, hingga kaca anti-peluru dengan tebal minimal 0,5 inci.



Dengan semua balutan itu, limusin tersebut diklaim bisa menahan tembakan dari jarak dekat. Tak lupa, tangki bahan bakar ‘The Beast’ juga dilapis baja. Dengan begitu, Trump tetap aman walau mobilnya terkena bom atau pelontar granat.



Mobil ini dibekali dengan mesin V8 8.1-liter dan memiliki bobot hingga 9.000 kg. Calon mobil Trump bisa seberat itu karena keberadaan bodi baja serta sejumlah roket peluncur.



Dari segi interior, mobil ini dilengkapi sekat antigas beracun serta suplai oksigen. Hal itu dimaksudkan agar bisa mencegah serangan gas kimia. Fasilitas telepon satelit dan sistem komunikasi video interaktif juga diberikan. Dengan fasilitas itu, Presiden Trump dapat berkordinasi dengan para pejabat di instansi negara dari dalam limusin.



Tak melulu soal keselamatan. Menurut AutoExpress, kenyamanan Trump selama di limusin juga diperhatikan. Buktinya, mobil ini dilengkapi sistem audio-video dengan 10 CD-changer dan pengatur suhu individual. Selain itu, tempat duduk presiden juga dilengkapi dengan pemijat. (dari berbagai sumber)

(UDA)