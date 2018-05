Chris Brown Pamer Lamborghini Aventador SV Roadster Bling-bling

Amerika Serikat: Penyanyi RnB asal Amerika Serikat (AS), Chris Brown tergolong selebriti yang gemar mengoleksi mobil-mobil sport. Mulai dari Rezvani Beast hingga Lamborghini Aventador.



Di akun Instagram miliknya, Brown memamerkan Lamborghini Aventador SuperVeloce (SV) Roadster yang telah dimodifikasi dengan warna krom emas sehingga terlihat berkilau atau bling-bling.



Perusahaan yang berbasis di Los Angeles, AS, yang dipercaya menggarap modifikasi mobil Brown juga menambahkan logo Nike di kedua sisi mobil. Namun diketahui maksud dari penambahan logo Nike tersebut, kemungkinan berkaitan dengan sponsor.

Selain bodi mobil, penampilan Aventador yang terlihat mencolok adalah pada bagian kaki-kaki. Yaitu dengan adanya satu set pelek baru Forgiato Artigli-ECL yang juga diberi kelir warna krom emas.Uniknya pelek seri 'Exotic' Forgiato 2.0 yang dipasangkan di Aventador Brown dapat disesuaikan dan tersedia dalam ukuran 19 inci hingga 26 inci.Setelah pekerjaan modifikasi selseai, melalui akun instagramnya Brown mengucapkan terimakasih kepada Forgiato. "Did an amazing jon on my SV roadster."(UDA)