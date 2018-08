Performa Maskulin 'SUV Kerajaan' asal Inggris

Jakarta: Menjajal sebuah SUV, tidak afdhol rasanya kalau tak menjelajah hingga mencoba ragam fitur menariknya. Terutama mobil-mobil yang memiliki 'kekuatan super' seperti Range Rover Velar P300 R-Dynamic 2.0. Mobil yang masuk dalam kategori SUV premium ini sempat menjadi teman kencan saya selama beberapa hari pekan lalu.



Sayangnya, kami tak sempat menguji 'SUV kerajaan' ini secara ekstrim di zona offroad. Namun secara feeling berkendara, performa, hingga fitur-fitur yang dihadirkan memang sesuai dengan tagline mereka. Yaitu menyederhanakan sistem operasional kendaraan di segmen offroad menjadi sebuah hal yang mudah.

"Menyederhanakan ini yang kami sebut sebagai fitur yang dihadirkan Range Rover. Khusus di tipe Velar, banyak hal yang memang jadi kelebihan yang disematkan di dalamnya. Kita tak perlu lagi setup 4x4 low gear atau 4x4 high gear dan sebagainya karena Anda tinggal memutar panel di driving mode dan menyesuaikannya," kata Brand Director Jaguar Land Rover PT Wahana Auto Ekamarga, Jentri Izhar kepada medcom.id saat ditemui di kantornya.Usai serah terima kunci, mobil 'ganteng' ini pun kami ajak tancap gas untuk penyesuaian dan mempelajari karakter berkendara yang dimilikinya. Tak terkecuali saat mengajaknya bermanuver dengan kecepatan agak tinggi di kondisi jalan bergelombang dan rusak selepas pintu tol Cilegon Timur ke arah Anyer.Tekan tombol start/stop, derungan mesin langsung membuat hati tak sabar menggeber performa mesin dan sensaasi berkendara di kontur jalan rusak. Mengingat spesifikasi mobil ini memang diklaim bisa memberikan kenyamanan dalam segala kondisi. Meski tak sepenuhnya mendapati medan full offroad, namun ekspektasi kami benar-benar terbukti.Mengusung mesin kapasitas mesin 2.000 cc dengan pencapaian tenaga hingga 250 daya kuda. Tenaga sebesar ini dipadu dengan sistem transmisi 8-percepatan yang memungkinkan pencapaian tenaga tersebut lebih baik juga dengan bantuan komponen turbocharged. Tak heran jika kecepatan puncaknya bisa mencapai 234 km per jam (tergantung besar ukuran pelek. Mengingat gaya tolak dari titik diam ke 100 km per jam mampu dicapai dalam 6,7 detik dengan puntiran mesin di angka 365 Newton meter.Bagian yang bikin berkendara selalu menyenangkan adalah karena mesin ini dibantu dengan konfigurasi terbaik sistem transmisinya. Bongkahan mesin 4-silinder Ingenium yang berada di bawah kap depan, membuatnya pengendalian mobil ini selalu nyaman.Sesekali melirik ke konsumsi bahan bakar, untuk gaya berkendara agresif dalam kota, cukup variatif. Yaitu bisa mencapai 9 km per liter. Sementara untuk perjalanan dengan kombinasi jalan tol dan perkotaan, bisa mencapai 10,5 km per liter (kondisi teririt). Pencapaian ini juga sudah mencakup setup agresif mobil menggunakan mode berkendara paddle shifting.Berbicara soal mobil-mobil yang dikeluarkan Land Rover, suspensi adalah komponen ynag punya kinerja sangat bagus dan yang menjadi keunggulan di mobil-mobil keluarga Range Rover. Komponen ini dikonfigurasikan sedemikian rupa, sehingga bisa menyesuaikan gaya berkendara dengan setup mode berkendara di panel driving mode alias setup otomatis secara elektronik.Tinggal menyesuaikan mode berkendara yang ingin Anda rasakan, misalnya untuk gaya berkendara irit bahan bakar, lalu kenyamanan, mode berkendara di jalan berbatu, berpasir, lumpur hingga es. Setup yang dilakukan secara elektronik ini, menggambarkan bagaimana berkendara ala Range Rover benar-benar dimudahkan tanpa harus melakukan penyesuaian hal-hal teknis berkendara.Anda hanya perlu memutar mode driving yang sesuai dengan kondisi, dan sistem yang akan menyesuaikan dengan setup yang ada tentukan. Pengemudi tinggal menekan tuas gas dan memeperhatikan arah mobil ini saja."Banyak orang yang terkadang sanksi, untuk mengajak mobil ini melibas jalur offroad. Padahal di situlah kelebihan yang kami sematkan di keluarga Range Rover terlebih versi Velar. Bayangkan, mobil ini kami desain untuk bisa melampaui ketinggian air hingga 50 cm. Sebenarnya bisa saja lebih tinggi, tapi tetap harus diperhatikan gelombang air yang bisa saja masuk ke ruang bakar dan menyebabkan mesin terkena efek water hammer," ujar Jentri lagi.Dibekali dengan sistem electronic air suspension yang menyesuaikan dengan fast setup di panel berkendara. Ini akan mengubah distribusi bobot mobil yang lebih baik. Sistem kaki-kakinya menggunakan double wishbone baik di depan maupun di belakang.Sayangnya, saat menjajal mobil ini beberapa waktu lalu, kami tak sempat mengujinya di genangan air yang cukup tinggi. Padahal ini akan menunjukkan kelebihan mobil bertampang maskulin ini.Berkat setup terbaik bagian kaki-kaki ini juga yang membuat Range Rover Velar dengan mudah bermanuver meski berada di jalur yang sempit. Jika dibandingkan dengan SUV premium asal dengan dimensi bongsor lainnya, radius putarnya terbilang cukup kecil yaitu 11,6 meter saja.Salah satu keunikan yang dimiliki Velar, adalah handle pintu yang tersembunyi. Anda tidak akan pernah bisa masuk ke kabin jika tak memegang kuncinya. Lantaran handle pintu secara otomatis akan masuk ke panel bodi dalam kondisi terkunci. Saat menekan tombol untuk membuka pintu, pun Anda akan disambut dengan lampu signature khusus yang bisa dinikmati saat malam hari ketika handle pintu di aktifkan.Berkendara ala Very Very Important Person (VVIP) langsung terasa ketika melihat suasana kabin. Semua kendali terpusat di tengah dan juga di kemudi. Belum lagi kombinasi warna kulit pembalut interior mobil yang memberikan eksklusifitas tersendiri bagi yang memilikinya.Tak cukup cuma pemusatan kontrol panel di zona pengemudi, penempatan panoramic roof dari bagian depan hingga ke belakang, membuat pengemudi dan penumpangnya bisa leluasa memandang ke langit.Mobil keluarga Land Rover ini menawarkan display layar sentuh berukuran 10 inci sebagai media hiburan dan navigasi. Bahkan di balik kemudinya juga tersedia Interactive Driver Display berukuran 12.3 inci yang menampilkan informasi secara lengkap. Lalu ada pula fitur Head Up Display (HUD) yang bisa menampilkan informasi perpindahan gigi, kecepatan, dan memberikan arah navigasi.Pengaturan sistem informasi di display juga bisa diatur dengan kontrol suara. Hal ini tentu sangat membantu ketika Anda sedang berkonsetrasi berkendara.Berbicara tentang fitur keamanan, tentu jadi hal yang tak perlu diragukan untuk mobil-mobil keluaran Eropa. Apalagi Land Rover memang memproduksinya langsung di Inggris. Sehingga tak akan ada kompromi soal sisi safety. Misalnya alokasi enam buah airbag, emergency brake assist, ABS, electronic traction control, EBD, bahkan dynamic stability control yang terintegrasi dengan roll stability control.Jika melihat spesifikasinya secara detail seperti kapasitas mesin, harga dan tenaga, ada tiga mobil yang kami sebut jadi rival paling dekatnya. Berikut daftarnyaMercedes-Benz GLE 250 d Turbodiesel: Mobil ini menggunakan mesin diesel dengan tambahan komponen turbo yang mampu menelurkan tenaga hingga 201 daya kuda. Mobil ini dipasarkan dengan harga mencapai Rp1,2 milliar (off the road) meski sudah dirakit secara lokal alias completely knock down (CKD).BMW X5 xDrive25d: Spesifikasinya terbilang lebih tinggi dengan kapasitas mesin kecil 2,0 liter. Tenaga yang mampu dihembuskan mobil ini pun mampu mencapai 231 daya kuda dan dijual dengan harga Rp1,3 miliar (on the road) danDengan semua kelebihan yang disematkan oleh Land Rover di Range Rover Velar, termasuk kemampuan off-road dan on-road yang sama baiknya, kami memberikan angka 9,8 dari skala 0-10. Kelebihan itu pun menjadi satu-satunya hal yang membuat mobil ini akan sulit bersaing dari sisi penjualan dengan rivalnya karena berimbas ke harga jual yang cukup tinggi yaitu di atas Rp2 miliar.-Tinggi: 1665mm-Panjang: 4803mm-Lebar: 2032mm-Ketinggian dari tanah: 213mm-Wheelbase: 2874mm-Bobot kosong: 1813kg-Radius putar: 11.6m-Rear track: 657mm-Front track: 1640mm-Bobot total saat pengereman: 2400kg-Pasokan bahan bakar: injeksi-Kapasitas mesin: 1999 cc-Jenis mesin: Segaris 4 silinder-Jenis bahan bakar: Premium Unleaded Petrol-Kapasitas tangki bensin: 63 Liter-Konsumsi bahan bakar: 7.8L/100km (kombinasi)-Torsi maksimal: 400 Nm-Tenaga maksimal: 250 daya kuda-Depan: Cakram berventilasi-Belakang: cakram berventilasi-Suspensi:depan: Double wishbone-Suspensi belakang: Double wishbone, integral link, independent-Ukuran ban depan: 255x65 R20-Ukuran ban belakang: 255x65 R20(UDA)