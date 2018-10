Kerennya Mobil Tamu VVIP IMF-World Bank

Bali: Indonesia saat ini sedang menjadi tuan rumah acara pertemuan International Monetary Fund (IMF) – World Bank Group (WB) serta ASEAN Leaders Gathering (ALG) di Nusa Dua, Bali. Tentu para tamu penting ini mendapatkan pinjaman mobil selama perhelatan tersebut berlangsung.



Menurut keterangan resmi yang diterima Medcom.id, para tamu VVIP menggunakan mobil Mercedes-Benz. Lebih tepatnya 35 unit Mercedes-Benz E 250 Avantgarde dan 12 unit Mercedes-Benz S 450 L.



Di mulai dari E 250 Avantgarde menggunakan mesin empat silinder berkapasitas 1.991 cc bertenaga 211 dk dan torsi 350 nm. Bahkan untuk menghemat bahan bakar, sudah dibekali dengan fitur start/stop yang akan berfungsi saat mobil berhenti.

Mercedes-Benz Indonesia membanderol E 250 Avantgarde dengan harga Rp1,179 miliar (off the road).Kemudian ada juga S 450 L yang termasuk ke jajaran saloon tertinggi yang dimiliki oleh Mercedes-Benz Indonesia. Harga jualnya saja mencapai Rp2,349 miliar (off the road).S 450 L dibekali dengan mesin V-6 beserta transmisi otomatis sembilan percepatan 9G-Tronic dipercaya dapat menghasilkan 367 dk dan 500 Nm. Rival BMW Seri-7 dan Audi A8 L ini dapat berakselerasi dari posisi 0-100 kilometer per jam (kpj) dengan waktu 5,1 detik."Mercedes-Benz menyediakan E-Class dan S-Class yang merupakan mobil rakitan dalam negeri untuk dipergunakan oleh tamu kepala negara serta delegasi selama acara berlangsung. Tim customer services kami juga turut mendukung armada kendaraan Mercedes-Benz selama pagelaran acara di Nusa Dua, Bali berlangsung," ujar Deputy Director Sales Operations and Product Management PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto, melalui keterangan resminya.(UDA)