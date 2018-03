Toyota New Yaris Resmi Mengaspal

Jakarta: Setelah lebih dulu rilis di Tiongkok dan Thailand, akhirnya pabrikan mobil Jepang, Toyota merilis New Yaris di Indonesia, yang resmi diperkenalkan di Grand Indonesia, Jakarta, Selasa (10/2/2018).



Dari penampakannya, Yaris baru merupakan facelift atau penyegaran dari model sebelumnya. Meski perubahannya terbilang minor, namun Toyota mengklaim perubahan baru tersebut lebih sporty dan stylish. Termasuk penambahan fitur keselamatan yang lebih lengkap.



Penyegaran New Yaris tersebut nampak pada fascia yang mirip dengan Yaris ATIV, yang merupakan mobil sedan. Wajahnya punya grille V-shape dengan lampu utama LED, serta lampu kabut dengan aksen hitam yang meruncing dan penambahan lampu Daytime Running Light (DRL).

Bergeser ke belakang, desainnya tak terlalu atraktif seperti depan. Bemper-nya terlihat tebal, dengan sepasang lampu horisontal yang juga sudah LED. Untuk tipe TRD Sportivo dilengkapi dengan TRD stiker dan TRD side skirt dan outer mirror.Fitur keselamatan terbaru yang disematkan ada 7 SRS Airbag, Vihicle Stability Control (VSC), Hill Start Assist (HSA), Seat Belt Warning, Emergency Brake Signal (TRS Spotivo Grade), 3-point seatbelt, Whisplash Injury Lessening, Anti Lock Breaking System (ABS), Electronic Brake Distribution (EBD) serta Brake Assist (BA).Pada bagian interior New Yaris diklaim mendapat perubahan besar, terutama di bagian dashboard dengan bagian tengah yang menonjol ke dpean seperti gelombang selancar (surf wave), serta penggunaan kombinasi warna silver di bagian speaker depan, register knob dan pengatur AC.Sementara sektor dapur pacu, Yaris baru masih mempertahankan mesin lamanya yaitu, mesin 1.500 cc 2NR-FE Dual VVT-i. Mesin empat silinder segaris ini disebut mampu hasilkan tenaga 107 ps dan torsi 14,4 kgm. Khusus tipe TRS Sportivo terdapat pilihan Sport/Eco Mode dan TRD Spotivo CVT yang dilengkapi dengan paddle shift.New Yaris hadir dalam tiga varian, yaitu TRD Sportivo, G dan E, masing-masing tersedia dengan transmisi otomatis (CVT) dan manual 5-kecepatan (MT). Rival Honda Jazz dan Mazda2 itu ditawarkan dengan banderol harga untuk varian tertinggi TRD Sportivo (CVT) mulai Rp275.900.00 dan untuk varian terendah E MT Rp235.400.000 on the road Jakarta."Varian baru ini hadir untuk mengakomodasi kebutuhan konsumen di Indonesia. Untuk harga New Yaris hanya naik Rp1,5 juta dari model yang lama," klaim Vice President Director PT Toyota Astra Motor, Hnry Tanoto, di acara peluncuran.(UDA)