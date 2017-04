Honda CR-V Turbo Mulai Dijual, Harga Termurah Rp432 Juta

Metrotvnews.com, Jakarta: Memanfaatkan momentum Indonesia International Motor Show 2017, PT Honda Prospect Motor (HPM) mengenalkan All New CR-V dengan mesin baru dan desain yang lebih fresh. Proses peluncuran mobil ini dilakukan bersamaan dengan pembukaan ajang pameran tersebut pada Kamis, 27 April 2017 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.



Desain baru mobil ini lebih menggoda dengan desain lampu depan full LED dan DRL, serta lampu kabut yang juga LED. Lampu belakang dengan LED light bar dikemas dengan desain baru. Tailgate spoiler dan dual exhaust pipe+finisher menambah kesan tangguh.

Desain kabin kini lebih lapang dengan hadirnya baris ketiga pada varian 1.5 liter turbo dan 1.5 liter turbo prestige. Desain dashboard makin berkesan mewah dengan audio layar sentuh 9 inci dilengkapi nanoe system untuk menjaga kualitas udara kabin.Soal mesin, pilihan terbaru ada 1.500cc VTEC Turbo bertenaga 189 daya kuda @5.600rpm, dan torsi 240 Nm @2.000-5.000rpm, jadi yang terbesar dikelasnya dan sudah berstandar Euro4. Sedangkan mesin 2.000cc SOHC bertenaga 153,2 daya kuda @6.500rpm dan torsi 189 Nm @4.300rpm."Disetiap generasi terbaru Honda CR-V selalu hadir teknologi terbaru, fitur terdepan serta desain premium. All New CR-V saat ini hador dengan performa paling bertenaga disertai ruang kabin berkapasitas tujuh penumpang, " papar Takehiro Watanabe, President Director HPM.All New CR-V hadir dengan tiga varian, 2.0L Rp432 juta, 1.5L Turbo Rp466 juta dan 1.5L Turbo Prestige Rp506 juta. Harga on the road Jabodetabek, khusus warna metallic dan pearl dikenakan biaya Rp2 juta lebih mahal.(UDA)