Toyota Pastikan Tak Ada Launching Mobil Baru di IIMS 2017

Metrotvnews.com, Jakarta: Toyota memastikan diri ikut serta di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017. Sayangnya di salah satu pameran otomotif terbesar ini, pabrikan nomor satu di Indonesia itu tidak akan memperkenalkan model baru.



Di tahun ini, mereka akan memajang New Agya sebagai bintang pameran. Selain itu Toyota akan menampilkan 20 unit lini produk mereka selama pameran berlangsung.

Toyota Yaris Legian menjadi salah satu dress up model Toyota di GIIAS 2015. MTVN/Ekawan

Maket booth Toyota di IIMS 2017. MTVN/Ekawan

"New Agya akan menjadi salah satu bintang di IIMS kali ini. Mobil ini baru saja diluncurkan pada 7 April 2017," ucap Executive General Manager PT Toyota Astra Motor (TAM), F Soerjopranoto, Kamis (13/4/2017) di Aston Suit Kuningan Jakarta.Tak cuma itu saja, saudara dari Daihatsu ini juga tidak menampilkan mobil konsep. Sebagai gantinya Toyota akan menampilkan mobil modifikasi karya desainer TAM."Nanti akan ada beberapa mobil dress-up seperti Yaris. Modelnya apa saja? Nanti saja tunggu di IIMS 2017," tambah Soerjopranoto.Selama di IIMS 2017, rival abadi Honda ini memastikan tidak ada target penjualan. Ajang pameran dimanfaatkan sebagai tempat yang tepat untuk memperkuat brand image dan bertemu dengan konsumen."Sebenarnya tidak pernah ada target (penjualan). Target kami mengirimkan informasi sebanyak-banyaknya kepada konsumen mengenai produk-produk Toyota," sambung Deputy General Manager Marketing PT TAM, Evelyne.Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka membangun booth di IIMS 2017 tema Let's Go Beyond Concept. Booth seluas 1.876 meter persegi ini akan dibagi beberapa zona, dan disesuaikan dengan produk yang ditampilkan seperti active zone, modern family zone, adventurous zone, hingga hybrid zone."Kami berharap penyelenggaraan pameran seperti IIMS ini sukses dan terus berlangsung di tahun-tahun mendatang. Ajang ini tidak hanya sebagai wadah untuk mendekatkan diri pelaku industri otomotif kepada konsumen, tetapi juga tentu memberikan dampak positif bagi pengembangan industri dan pasar otomotif ke depan," harap Vice President Director PT TAM, Henry Tanoto.(UDA)