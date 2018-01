Jelang Peluncurannya, Spek Datsun Cross Terungkap

Rekor baru ini dicetak member Mobilio Indonesia (MOI) chapter Jakarta, Yogi Sagita di seri kedua Honda Mobilio Battle of Efficienc…

All New Terios menjadi senjata baru bagi Daihatsu untuk bermain di segmen low sport utiliy vihicle¬†(SUV).…

Tokoh Otomotif

Selasa, 13 Jun 2017 12:35

Indrie Hadiwidjaja per 3 Juli 2017 akan menjabat sebagai Head of Marketing Datsun, dan posisinya sebagai Head of Datsun Indon…