Harga sudah Ada, Daihatsu Cetak 1.500 SPK All New Terios

Jakarta: All New Daihatsu Terios resmi diperkenalkan 23 November 2017 lalu. Sebagai generasi kedua model tersebut yang hadir dengan wajah baru, All New Terios menjadi senjata baru bagi Daihatsu untuk bermain di segmen low sport utiliy vihicle (SUV).



Di sela acara test drive All New Terios, yang berlangung di Padang, Sumatera Barat, 11 - 12 Januari lalu, Direktur Marketing PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Amelia Tjandra, mengungkapkan kepada Medcom.id, jika pihaknya berharap All New Terios dapat memberikan kontribusi terbesar bagi penjualan unit mobil Daihatsu di 2018.

"Sejak All New Daihatsu Terios di-launching, pemesanannya sudah mencapai 1500-an unit, dan tipe tertinggi paling banyak dipesan," klaim Amel sapaan akrab bos pemasaran Daihatsu.Daihatsu merilis All New Terios dengan tujuh varian, yakni Terios 1.5 X MT, Terios 1.5 X MT Deluxe, Terios 1.5 X AT Deluxe, Terios 1.5 R MT, Terios 1.5 R AT, Terios 1.5 R MT Deluxe, dan Terios 1.5 R AT Deluxe.Dikatakan, untuk ketersediaan/stok Terios model lawas di seluruh dealer Daihatsu sudah habis. Sementara untuk pendistribusian unit All New Terios, Daihatsu menjadwalkan pengiriman ke seluruh Indonesia mulai Januari 2018."Secara umum pemesanan terbanyak atau sekitar 70 persennya dari pulau Jawa. Suplai sudah kami kirim ke seluruh Indonesia, bulan ini sudah mulai dikirim ke tangan konsumen."(UDA)