Intip Kendaraan Mewah Bupati Hulu Sungai Tengah

Jakarta: Penetapan status Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi, menyisakan banyak hal menarik. Mengingat banyaknya mobil mewah dan motor berkapasitas mesin besar (moge) edisi spesial koleksinya yang diduga hasil korupsi pembangunan ruang perawatan RSUD Damanhuri, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.



Dari penyelidikan yang dilakukan KPK, ada sejumlah barang sitaan KPK yang cukup mencengangkan, yaitu 16 kendaraan mewah milik Abdul Latif yang nilainya sangat fantastis. Diduga kuat, kendaraan yang disita itu berkaitan dengan perkara korupsi yang menjeratnya. Bahkan, ada salah satu mobil mewah, yaitu Cadillac Escalade 6.2 L yang harganya ditaksir mencapai Rp2,5 miliar.

Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, kendaraan mewah yang disita terdiri dari delapan mobil dan delapan motor. Delapan mobil itu terdiri dari dua mobil merk Rubicon, dua mobil merk Hummer, satu Cadilac Escalade, satu mobil BMW Sport, satu mobil Lexus SUV dan satu unit mobil Velfire.Sebagai informasi, salah satu mobil langka yang disita KPK, yaitu BMW 6 Series Coupe dibekali mesin 3.0 liter yang diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimum 320 daya kuda pada 5.800-6.000 rpm dan puncak torsi 450 Nm, yang diperoleh pada putaran mesin antara 1.300 dan 4.000 rpm.Bersama dengan transmisi sport Steptronic delapan-percepatan, atribut performa sport ini memungkinkan mobil melesat dari kecepatan 0 hingga 100 km per jam dalam 5,4 detik, dengan kecepatan tertinggi 250 km/jam yang dibatasi secara elektronik.Ada juga Cadillac Escalade yang merupakan mobil luxury asal Amerika yang hanya bisa dihitung jari, beredar di Indonesia. Mobil ini memiliki kapasitas mesin 6.200 cc dan sanggup menelurkan tenaga hingga 400 daya kuda. Mobil ini bergenre SUV yang dibuat khusus oleh General Motors untuk melawan merek luxury dari Inggris seperti Range Rover dan Jaguar.Sedangkan delapan motornya adalah empat motor Harley, satu motor merk BMW, satu motor Ducati dan empat motor trail merk KTM. Ke-16 kendaraan mewah itu dibawa untuk dijadikan bukti tambahan.Salah satu motor Ducati yang punya desain gahar dan berteknologi canggih adalah seri Ducati Diavel. Seri ini dilengkapi mesin Dual Spark dengan kapasitas mesin 1.198 cc Testastretta 11 derajat.Kemampuannya mencapai 162 daya kuda pada 9250 rpm dan torsi puncak sekitar 130,5 Nm pada 8000 rpm. Dilengkapi dengan sistem injeksi bahan bakar elektronik yang sangat membantu dalam memberikan tenaga superior. Harga motor Ducati Diavel termurah di Indonesia dibanderol sebesar Rp500 juta, untuk tipe Diavel Base, sedangkan untuk Ducati Diavel termahal dibanderol sebesar Rp570 juta.-BMW 640i Coupe Rp1,2 miliar-Toyota Vellvire ZG 2.5 AT Rp1,5 miliar-Toyota Lexus 570 4x4 AT Rp3,015 miliar-Hummer H3 Jenis Jeep (2 unit) Rp1,2 miliar/unit-Jeep Rubicon model COD 4 door Rp1,5 miliar-Cadillac Escalade 6.2 L Rp2,5 miliar-Jeep Rubicon Brute 3.6 AT Rp1,9 miliar-Ducati Rp500 juta - Rp600 juta-Harley Davidson (4 unit) Rp500 juta - Rp700 juta/unit-BMW Motorrad Rp400 juta - Rp600 juta-Husaberg TE 300 Rp 170 juta-KTM 500 EXT Rp500 juta*Diolah dari berbagai sumber(UDA)