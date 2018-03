All New Daihatsu Terios Masih Pakai Harga Lama

Jakarta: Daihatsu akhirnya mengumumkan harga resmi All New Terios. Saudara kembar Rush ini dibanderol mulai dari harga Rp195,2 juta hingga Rp252 juta.



Berdasarkan keterangan resmi Daihatsu yang diterima redaksi, harga All New Terios varian terendah masih menggunakan harga lama atau tidak ada kenaikan. Hal ini cukup unik mengingat biasanya untuk harga mobil baru, khususnya All New, mengalami kenaikan harga.

Marketing Director Astra Daihatsu Motor, Amelia Tjandra, mengatakan dengan diumumkannya harga All New Terios dapat menjadi hadiah tahun baru bagi masyarakat Indonesia."Kami yakin pengumuman harga All New Terios dapat menjadi hadiah tahun baru yang menggembirakan, baik yang sudah atau yang akan melakukan pemesanan,” ujar Amelia Tjandra, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/1/2018).Harga All New Terios yang diumumkan hari ini merupakan harga on the road (OTR) untuk wilayah DKI Jakarta dengan NIK 2018, termasuk gratis jasa servis sampai dengan 50 ribu kilometer. Sementara untuk wilayah atau area lainnya (luar Jakarta), akan menyesuaikan dengan perhitungan pajak dari masing-masing daerah.

Daftar Harga All New Daihatsu Terios

Terios 1.5 X MT

Harga baru: Rp195.200.000

Harga lama: Rp195.200.000

Terios 1.5 X MT Deluxe

Harga baru: Rp205.200.000

Harga lama: Rp205.500.000

Terios 1.5 X AT Deluxe

Harga baru: Rp215.200.000

Harga lama: Rp216.350.000

Terios 1.5 R MT

Harga baru: Rp227.900.000

Harga lama: Rp227.900.000

Terios 1.5 R AT

Harga baru: Rp237.900.000

Harga lama: Rp 242.000.000

Terios 1.5 R MT Deluxe

Harga baru: Rp237.900.000

Harga lama: Rp238.100.000

Terios 1.5 R AT Deluxe

Harga baru: Rp247.900.000

Harga lama: Rp252.000.000

(UDA)