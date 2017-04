13 Tahun Berdiri, AXIC Tiup Lilin Serentak Seluruh Indonesia

Metrotvnews.com, Jakarta: Tiga belas tahun berdiri sebagai sebuah komunitas otomotif di Indonesia, bukanlah sebuah hal yang gampang dilakukan. Tapi hal itu ditunjukkan langsung komunitas mobil AvanzaXenia Indonesia Club (AXIC). Mereka melakukan serangkaian kegiatan spesial merayakan hari jadi ke-13 yang terlaksana 3 April lalu.



Mulai dari seremoni, workshop safety driving, hingga deklarasi cabang baru AXIC Blitar di Jawa Timur. Rangkaian acara HUT ke-13 ini diawali dari seremoni tiup lilin di Tunas Toyota Cawang, Jakarta pada Senin malam lalu (3/4/2017). Acara ini dihadiri 12 chapter AXIC di kawasan Jabodetabek.

Kehadiran Head of Community PT Toyota-Astra Motor, Indra Lubis, kemudian Kepala Cabang Tunas Toyota Cawang, Syaiful Azwar dan Anton perwakilan PT Astra Daihatsu Motor, jadi penyemangat tersendiri. Apalagi komunitas mobil lain seperti Teruci, Velozity, Ceria Club Indonesia, Zebra Club, Maxxio, Charade Club, TYCI, TEVCI, Altic, juga ikut meramaikan.Pendiri AXIC yang masih menyempatkan diri hadir adalah Saleh ID 001 dan Anto. Selain seremoni tiup lilin, acara makin meriah dengan lomba tumpeng, serta lomba logo dan tulis dengan tema “Axicnya 13 Tahun bersama AXIC”.Agar spirit syukuran sampai ke cabang-cabang, tiup lilin di Tunas Toyota Cawang disiarkan secara langsung (live) lewat media sosial seperti Facebook dan Instagram. Uniknya, live serupa juga dilakukan cabang-cabang AXIC di seluruh indoneia pada malam itu.Jadilah malam itu live tiup lilin di mana-mana. Seperti Cabang Lampung, Jambi, Minang, Palembang, Batam, dan Pekanbaru di Pulau Sumatera. Lalu Cabang Sukabumi, Cirebon, Jepara, Bandung, Trenggalek, Semarang, Priangan Timur, Gresik, Sidoarjo, Blora, dan Surabaya di Pulau Jawa. Yang diikuti Cabang Jayapura di Papua, dan cabang Bali.Keriaan ini berlanjut pada Sabtu (8/4) di Pekanbaru, Riau. Tepatnya di dealer Agung Toyota, dengan agenda pelatihan "Road Safety with Family seri IV. Di sini, para anggota AXIC di Pulau Sumatera, undangan komunitas lain, dan konsumen diler Agung Toyota mendapat pelatihan serta tips dan trik dari instruktur defensive driving senior Rudi Novianto.Ketua Umum AXIC, Chairul M Putra, menjelaskan seremoni tiup lilin 3 April wajib dilakukan setiap tahun, demi mengenang detik-detik pendirian klub ini di Kawasan Parkir Timur, Senayan, Jakarta. Tema HUT tahun ini adalah “Satu Tujuan, Satu Cita-cita, Menjadi Komunitas Otomotif yang Terdepan di Indonesia”.“Jika merunut ke belakang, tema itu ingin menegaskan moto AXIC yang dibikin 13 tahun silam oleh para pendiri, yakni Xenzation in Harmony. Maksudnya, memadukan dua brand dalam satu komunitas. Tujuannya untuk memberikan sensasi positif dan harmoni bagi industri otomotif Indonesia,” ujar Putra, dalam keterangan persnya, Senin (10/4).Kini, berawal dari kopi darat para pemilik mobil di kawasan Senayan, 13 tahun silam, AXIC menjelma menjadi salah satu klub besar dan disegani di Tanah Air dengan anggota aktif lebih dari 5.300 ID. Memiliki 12 chapter di Jabodetabek dan hampir 40 cabang di seluruh Indonesia, dengan keanggotaan IMI DKI Jakarta No 09-111.(UDA)