Toyota Recall Puluhan Ribu Mobil di Indonesia

Jakarta: Sebanyak 24.662 unit mobil Toyota di Indonesia terkena recall atau penarikan kembali untuk diperiksa lewat kampanye yang disebut Special Service Campaign (SSC). Hal ini terkait ditemukannya potensi masalah pada sensor airbag mobil buatannya.



Ada lima model yang terdampak kasus ini mulai dari Alphard, Corolla Altis, New Fortuner, New Kijang Innova dan New Hilux. Semua mobil terdampak merupakan produksi 7 Mei 2015 sampai dengan 29 Januari 2016.



"SSC hadir untuk memberikan layanan yang cepat dan efektif kepada pelanggan Toyota. SSC Kami hadirkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan semangat peace of mind bagi pelanggan," tulis Wakil Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM), Henry Tanoto, dalam rilisnya.

Toyota juga akan menyurati konsumen pemilik mobil yang terkena masalah ini, agar bisa segera ditangani. Konsumen diharapkan bisa datang menuju bengkel resmi untuk kemudian diperiksa unit kendaraannya.Pemilik Toyota yang juga mendapati gejala airbag mobilnya bermasalah seperti sensor airbag yang menyala, juga bisa mendatangi bengkel resmi. Bisa dipastikan program SSC ini akan bebas dari biaya perbaikan.(UDA)