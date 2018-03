New Honda Odyssey Suguhkan Tampilan dan Fitur Baru

Jakarta: Mengawali 2018, Honda Indonesia cukup agresif meluncurkan produk terbarunya dengan menghadirkan New Honda Odyssey pada Kamis (1/3/2018). Honda mengklaim New Odyssey mengalami sejumlah perubahan di sisi eksterior, interior dan penyematan fitur baru.



Eksterior New Odyssey mengusung konsep elegan yang ditunjukkan dengan desain bemper depan dan grill baru, serta dilengkapi LED fog lamp dan front lower garnish baru. Untuk visibilitas, New Odyssey menggunakan LED Projector Headlight dilengkapi LED daytime running light (DRL)

Bergesar ke belakang, New Odyssey disebut punya desain baru untuk side lower garnish, rear lower garnish dan rear license garnish. Lampu belakang juga dilengkapi rear combi lamp with LED light bars. Temasuk ultra low floor platform akses keluar masuk yang lebih mudah, didukung power sliding door dengan outer courtesy light sebagai penerangan tambahan di malam hari.Pada bagian kabin, New Odyssey menawarkan premium cradle seat + ottoman yang diklaim pertama di dunia dan 2nd row slide terpanjang di kelasnya di Indonesia. Desain baru disebut lebih lebar di bagianb sandaran tangan untuk pengemudi dan sandaran kepala untuk penumpang baris kedua. Sementara baris ketiga bisa dilipat berkat fitur 3-steps reclining magical storage.New Honda Odyssey masih mengusung mesin 2.4 liter i-VTEC dan transmisi CVT Earth Dreams Technology, yang diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimal 175 PS/6.200 rpm dan torsi maksimum 225 Nm/4.000 rpm, yang didukung emisi standar EURO 4 dan fFitur Eco AssistTM dan ECON Mode untuk efisiensi bahan bakar.Fitur keselamatan pengendara menggunakan struktur rangka G-CON + ACE™ untuk meredam benturan saat terjadi kecelakaan, 6 airbag sisi depan dan samping, sistem pengereman ABS + EBD + BA, brake override system, motion adaptive EPS & VSA, hill start assist (HSA), emergency stop signal (ESS) dan active cornering lights. Fitur lainnya ada smart parking assist system, multi view camera assist, blind spot information, cross traffic monitor dan parking sensor.“Honda Odyssey dirancang sebagai sebuah model dengan karakter unik yang tidak dimiliki mobil lain di kelasnya. Dengan ukuran yang pas, New Honda Odyssey mampu memadukan kenyamanan sebuah mobil premium dengan karakter fun-to-drive yang menjadi ciri khas setiap mobil Honda. Kami percaya mobil ini akan menjadi pilihan bagi orang-orang yang aktif, dinamis dan memegang kendali atas kehidupan mereka,” ucap President Director PT HPM, Takehiro Watanabe dalam keterangan resminya.(UDA)