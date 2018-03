Alphard Baru Muncul, Toyota: Lihat Kebutuhannya

Batu: Toyota baru saja meluncurkan Alphard dan Vellfire baru di Jepang. Tentu saja mobil ini menarik untuk diperhatikan apakah akan masuk ke Indonesia atau tidak.



Executive General Manager PT Toyota Astra Motor, Fransiscus Soerjopranoto, menjelaskan bila membahas kemungkinan tentu saja bisa dibawa ke Indonesia. Hanya saja mereka masih melihat akan kebutuhan konsumen Indonesia akan Alphard.

"Completely build up itu kan tinggal Voxy dan Alphard, itu tergantung apakah masyarakat Indonesia butuh atau kapan. Nah bisa saja diperkenalkan atau tidak," ujar pria yang akrab disapa Soerjo di Batu Jawa Timur.Sayangnya Soerjo tidak bisa memberitahukan kapan MPV mewah tersebut dapat diperkenalkan ke pasar nasional. Itu masih menjadi rahasia dari Toyota Indonesia.Toyota Jepang meluncurkan New Alphard dan New Vellfire dengan perusahan minor alias facelift pada momen Natal 2017. Mereka memberikan perubahan minor atau facelift untuk keduanya. Perubahan paling terasa di bagian lampu depan, grill, bumper depan, tailgate, dan lampu belakang.Tujuan utama dari facelift kali ini berupa penyematan fitur Toyota safety sense generasi kedua di New Alphard dan New Vellfire terbaru ini. Fitur ini mencakup sensor untuk pejalan kaki dan pesepeda, deteksi pre-collision system, lane tracing assist, road sign assist, dan departure alert system di depan untuk jalanan macet dan lampu merah.Kemudian di bagian mesin juga mendapatkan pembaruan dengan mesin yang lebih bertenaga. New Alphard dan New Vellfire sebelumnya menggunakan mesin 2GR-FE 3.500 cc V6 bertenaga 280 ps dan torsi 344 nm, kini diganti dengan mesin 2GR0FKS 3.500 cc V6 bertenaga 301 ps dan torsi 361 nm.Perubahan mesin juga diikuti dengan pergantian transmisi menjadi 8-percepatan otomatis. Sehingga tenaga yang disalurkan ke roda bisa lebih halus.(UDA)