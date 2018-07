Recall Airbag Honda di Indonesia, Masih 50 Persen

Jakarta: Honda kembali mengundang pengguna mobilnya datang ke bengkel resmi, untuk melakukan perbaikan terhadap komponen inflator airbag. Unit yang terkena kasus ini pun cukup banyak, mencapai 591.355 unit dari berbagai jenis mobil.



Sayangnya dalam recall ini, baru 50 persen saja alias 294.972 unit yang sudah melakukan penggantian komponen tersebut. Padahal kampanye ini sudah dilakukan sejak Mei 2013 lalu oleh PT Honda Prospect Motor, dengan jumlah unit terdampak 591.355 unit.

Penggantian komponen tersebut cukup singkat dan tidak dikenakan biaya. Konsumen bisa menggantinya saat melakukan perawatan rutin, atau mendaftar terlebih dulu kebengkel resmi terdekat.Penggantian inflator airbag dilakukan sebagai tindakan pencegahan, terhadap kemungkinan terjadinya airbag mengembang secara berlebih (over deployment). Tekanan yang berlebihan berpotensi mengakibatkan cedera serius saat terjadi kecelakaan."Mengingat pentingnya program ini, kami meminta konsumen yang kendaraannya teridentifikasi untuk segera membawa mobilnya ke bengkel resmi Honda untuk proses pemeriksaan dan penggantian komponen," kata Jonfis Fandy, Marketing and After Sales Service Director HPM.Berikut adalah model yang inflator airbag-nya bermasalah:Honda Civic : 2001-2011Honda Stream : 2002-2006Honda CR-V : 2002-2012Honda Accord : 2003-2013Honda City : 2004-2013Honda Jazz : 2004-2014Honda Odyssey : 2004-2008Honda Freed : 2009-2013Honda Brio : 2013-2014(UDA)