Spy Shot Utuh BMW Seri-5 di Indonesia

Metrotvnews.com, Jakarta: Tim redaksi Metrotvnews.com kembali mendapatkan foto spyshot yang diduga adalah BMW Seri-5 terbaru di Tangerang. Tidak hanya sekedar tampilan belakangnya saja, foto spy shot kali ini terbilang lebih lengkap, baik tampilan depan dan belakang.



Jika menilik tampilan depannya, maka tidak salah lagi bahwa mobil ini adalah Seri-5 G30 yang baru saja meluncur di Geneva Motor show 2017. Sedan premium ini juga meluncur di Malaysia beberapa waktu lalu.



Persamaan terlihat di bagian headlamps, grill dengan model kidney, day running light di bagian bumper bawah, air scoops di samping, serta sunroof di atap mobil. Ketika mengamati lebih detail bagian grill, jelas kisi-kisi ini mengadopsi grill yang bisa terbuka dan tertutup otomatis.

Kemudian menilik dari samping, lengkung kaca juga serupa dengan Seri-5 G30. Hanya saja versi yang tertangkap kamera ini menggunakan list krom untuk membingkai jendela.Bagian belakangnya juga bisa dikenali dengan lampu belakang dan desain bumper yang khas. Khususnya bagian stop lamps, lekuk bumper belakang, dan knalpot sangat mirip dengan Seri-5 G30 yang baru saja diluncurkan.Meski tidak dapat membuka mobil ini, namun kami juga mendapatkan foto interiornya. Instrumen full digital, Sistem entertainment model layar sentuh dan dilengkapi teknologi Gesture, serta 2 unit layar LCD bagi penumpang belakang. Sedangkan hampir seluruh kabin di balut dengan bahan kulit berwarna putih susu.Sayangnya kami tidak mendapatkan foto ruang mesin. Kami menduga Seri-5 G30 yang akan dihadirkan di Indonesia akan dibekali dengan mesin B48 2.000 cc turbo bertenaga 252 daya kuda dan torsi 350 Nm. Mesin ini sama dengan Seri-5 G30 yang sudah dipasarkan di Malaysia.Belum diketahui kapan Seri-5 terbaru ini akan resmi mengaspal di Indonesia. Penampilannya mungkin tak lama lagi karena Mercedes-Benz sudah memperkenalkan New E-Class produksi lokal beberapa hari lalu.BMW Group Indonesia hingga saat ini masih memasarkan Seri-5. Konsumen di Indonesia bisa memilik tiga varian Seri-5 yang ditawarkan, mulai dari 520i Luxury, 528i Luxury, atau 520d Luxury dengan harga mulai dari Rp909 juta (off the road), hingga Rp1,039 miliar (off the road).Sebagai perbandingan, New Mercedes-Benz E-Class ditawarkan dengan varian E 250 dan E 300. Konsumen bisa meminang E 250 dengan harga Rp1,129 miliar (off the road) dan E 300 seharga Rp1,329 miliar (off the road).(UDA)