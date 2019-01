BMW Remajakan Sistem Kenyamanan dan Performa di Seri-7

Jerman: BMW secara resmi memperkenalkan New Seri-7 kepada konsumennya. Pabrikan asal Jerman itu tidak sekadar melakukan peremajaan, tetapi juga meningkatkan sistem kenyamanan dan menyediakan teknologi plug-in hybrid (PHEV).



Khusus untuk varian PHEV, limusin mewah ini dibekali dengan mesin 3.000 cc 6-silinder segaris dan dikombinasikan dengan motor serta baterai baru. Alhasil bila hanya mengandalkan sistem listrik sebagai tenaga penggeraknya saja, mobil ini bisa berjalan sejauh 57 km.

Kemudian untuk model 745e Hybrid akan tersedia dengan mesin 6-silider, 8-silinder, hingga 12-silinder yang dikombikasikan dengan transmisi otomatis. Beberapa diantaranya juga tersedia dengan sistem penggerak four-wheel drive.Jangan lupakan juga model 730d yang mengusung diesel 3.000 cc dengan tenaga tidak kurang dari 265 daya kuda. Masih kurang bertenaga? masih ada 740d yang masih menggunakan basis mesin yang sama tetapi jauh lebih beringas dengan 320 daya kuda.Varian bensinnya ditempati model 740i yang menggunakan mesin 3.000 cc 6-silinder segaris bertenaga 339 daya kuda. Selain itu ada juga pilihan mesin 8-silinder dan 12-silinder yang tentunya lebih bertenagaMembahas ukurannya, New Seri-7 ini tersedia dengan dua pilihan wheelbase. Varian terpanjang memiliki ukuran lebih 14 cm yang menawarkan kabin lebih lega. Meski demikian, varian standarnya saja sudah dibuat lebih panjang 22 cm dibandingkan generasi sebelumnya.Perbaikan sektor aerodinamis juga dilakukan dengan fitur Air Breathers yang tersambung dengan panel samping. Efeknya bisa meningkatkan turbulensi mobil dan membuat perjalanan semakin halus.Bagian depan masih menawarkan kidney grille dengan ukuran 40 persen lebih besar dibandingkan versi sebelumnya. Pada bagian belakang, sedan mewah ini mengadopsi lampu belakang yang 35 mm lebih ramping.New Seri-7 dilengkapi juga dengan fitur hands-free phone system dan wireless charging sebagai standar dari pabrikan. Konsumen juga dapat memilih enam warna LED ambient di dalam kabin. Sementara untuk penumpang di kursi belakang dapat menikmati tayangan dari monitor full HD 10 inci.Rival Mercedes-Benz S-Class dan Audi A8 ini segera dipasarkan pada 13 April 2019. Warga di benua biru segera bisa menikmati dengan banderol berkisar Rp1,2 miliar.Sebagai informasi, Seri-7 juga merupakan salah satu lini produk yang ditawarkan BMW Indonesia. Sedan super mewah ini dihargai sekitar Rp2,470 miliar (on the road Jakarta).(UDA)