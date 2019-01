ISSOM Puji Konsistensi Honda di Ajang Balap Mobil Nasional

Jakarta: Honda bisa dibilang jadi satu-satunya pabrikan yang konsisten mendukung ajang balap mobil nasional. Bahkan tak jarang dari ajang balap satu merek yang mereka gelar, lahir pembalap-pembalap muda yang mampu berkiprah meraih hasil bagus di ajang yang lebih tinggi lagi.



Hal ini pula yang membuat penyelenggara balap Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM), mendaulat Honda sebagai yang paling konsisten di balap mobil nasional. Mengingat pabrikan ini menggelar ajang balap satu merek dan cukup konsisten dibuka sejak 13 tahun hingga saat ini.

Predikat tersebut diberikan kepada Honda dalam acara malam penutupan ISSOM 2018, 12 Desember di Tangerang. Pada acara yang sama, mereka juga menerima penghargaan untuk kontribusi dan pencapaian yang diraih tim bentukan mereka di ajang tersebut.“Kami bangga ikut berkontribusi dalam dunia balap paling bergengsi di Indonesia. Sesuai dengan karakter Honda yang sporti, kami juga mengadakan ajang balap untuk Jazz dan Brio selama bertahun-tahun sebagai tempat mengasah talenta pembalap muda, sekaligus pembuktian ketangguhan mobil tersebut di lintasan balap,” klaim Marketing & After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Jonfis Fandy, melalui keterangan resminya.Ajang balap yang dimaksud adalah Honda Jazz Speed Challenge (HJSC) yang sudah berlangsung selama 13 tahun, serta ajang Honda Brio Speed Challenge yang berlangsung selama 6 tahun. Kedua ajang tersebut menjadi agenda tetap ISSOM dan melahirkan banyak pembalap-pembalap berbakat mulai dari kelas pemula hingga master.Tak hanya itu, Honda juga telah menjadi sponsor ISSOM selama 6 tahun terakhir, dengan menurunkan mobil-mobilnya. Mobil tersebut digunakan untuk kepentingan Safety Car, Fast Doctor, dan Clerk of the Course (COC). Beberapa model Honda yang diturunkan, antara lain Honda CR-Z, Honda Civic Hatchback dan All New Honda Civic Turbo.Sementara pada acara yang sama, tim Honda Racing Indonesia mendapatkan dua penghargaan, yakni Impressive Team atas konsistensi dan profesionalisme performa sepanjang musim 2018 dan Top Livery Team.(UDA)