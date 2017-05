Audi Indonesia Masih Punya Tiga 'Peluru Simpanan'

Metrotvnews.com, Jakarta: Audi Indonesia baru saja meluncurkan A5 Coupe di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017. Selain sedan bergaya sport premium tersebut, rencananya pabrikan asal Jerman tersebut masih memiliki tiga 'peluru simpanan' atau mobil model baru di sepanjang 2017 ini.



Ketiga model yang dimaksud adalah New Audi A3, New Audi Q5, dan New Audi R8. Ketiga model tersebut rencanaya bakal diluncurkan di semester kedua 2017.

"Semoga bisa kita luncurkan saat motor show selanjutnya (GIIAS 2017)," pungkas Product Trainer PT Garuda Mataram Motor (GAM), Agung Aryanto, Selasa (2/4/2017) di IIMS 2017, JIExpo Kemayoran, Jakarta.Khusus A3 rencananya akan di plot sebagai tulang punggung Audi di Indonesia. Meski belum disebutkan berapa harga persisnya, Marketing & PR Assistant Manager PT GAM Heri Niverino mewanti-wanti bahwa mobil ini akan dipasarkan dengan ahrga di bawah Rp500 juta."Saat ini belum bisa kita tentukan harganya karena mobilnya belum masuk. Kita akan menghitung dulu biaya masuk kesini (Indonesia)," terang Heri dikesempatan yang sama.Audi A3 dilengkapi dengan mesin TFSI berkapasitas 1.200 cc yang mampu menghasilkan tenaga 110 daya kuda (dk) dan torsi 180 Nm. Mobil ini akan memiliki beberapa fitur seperti rear parking censor, LED Headlight, 3 Spoke steering wheel with shift paddles, Audi Sound System, MMI Radio Plus dan transmisi S-tronic."Kita memasukan mesin kecil, 1.200 cc, karena terkait strategi penentuan harga," tambah Heri.Kemudian untuk model New Q5 nantinya akan menggunakan mesin TFSI Quattro bertenaga 252 dk dan torsi 370 Nm. Mobil ini juga akan mendapatkan penambahan fitur jika dibandingkan generasi sebelumnya.Ketiga adalah R8 model year 2017. Uniknya meski belum diluncurkan, namun Audi Indonesia sudah membuka keran pemesanan untuk sport car tersebut.“Sudah ada yang memesan. Jumlahnya masih di bawah dua digit. Meski sudah memesan, namun mereka masih belum melihat mobilnya seperti apa. Mereka memesan hanya berdasarkan informasi dari di negeri saja,” tutup Heri.(UDA)