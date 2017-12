IMI Apresiasi Pembalap Nasional Berprestasi di 2017

Jakarta: Ikatan Motor Indonesia (IMI) menggelar IMI Award 2017. Acara ini merupakan apresiasi IMI terhadap para atlet otomotif roda dua dan roda empat tanah air yang menunjukkan prestasi gemilang selama menjalani perlombaan di sepanjang tahun 2017.



Ketua Umum IMI, Sadikin Aksa, menjelaskan kalau acara ini adalah bentuk penghargaan kepada atlet-atlet yang berprestasi, tidak hanya di ajang balap dalam negeri tapi juga di luar negeri. Sehinga mereka dapat lebih terpacu untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

"Saya mengucapkan selamat kepada para pemenang penghargaan malam ini. Semoga acara ini juga bisa menjadi tahap pembelajaran bagi kita masing-masing untuk menjadi yang lebih baik ke depannya,” ucap pria yang akrab disapa Ikin melalui keterangan resminya.Ikin ini juga berharap agar ke depannya, para pebalap Indonesia bisa semakin bersaing di level yang lebih tinggi, tentunya untuk mengejar pencapaian di tingkat nasional. Hal ini juga akan ditunjang dengan ajang balap di dalam negeri yang lebih baik karena setelah IMI Award 2017 yang berlangsung Minggu (10/12/2017) di Crowne Hotel Jakarta, langsung disambung dengan Rakernas IMI 2017 dan Munaslub IMI 2017.Dari kancah balap roda empat, pembalap Haridarma Manoppo berhasil memenangkan Karsono Trophy atas pencapaiannya sebagai juara umum di ajang ITCC. Sementara di ajang slalom, Anjasara Wahyu berhak menerima piala penghargaan atas gelar juara umum yang juga berhasil diraihnya di tahun ini.Beberapa piala lainnya, yang juga dibagikan pada malam kemarin, di antaranya, Hengky Iriawan Trophy yang dimenangkan oleh Silvano Christian di ajang go-kart, Albert M. Panggabean Trophy yang dimenangkan oleh Ryan Nirwan dan Adi Indiarto di ajang rally.Sementara dari olahraga roda dua, beberapa pemenang yang menerima piala di malam penghargaan IMI Award 2017, antara lain Reynaldi Pradana dari ajang Motoprix, Alvan Imas Dwinanda dari ajang Drag Bike, serta Galang Hendra dan Gerry Salim yang sukses mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional bergengsi.Satu hal yang berbeda pada penyelenggaraannya, karena mulai tahun 2017 ini, piala IMI Award dibubuhi beberapa nama senior IMI yang pernah berjasa di beberapa cabang olahraga otomotif Tanah Air sejak beberapa dekade lalu.1. Juara Umum: Haridarma Manoppo (Karsono Trophy)2. 1.200 Production: M Arief Hidayat3. 1.400 Production: Uki Ifwa4. 1.500 Production: Rio SB1. EURO 3000 PRO: Ahmad Fadillah2. EURO 2000 PRO: Zharfan Rahmadi1. Bracket 9 Detik Pro Street: Udhin HCI2. Bracket 10 Detik Super Street: Dedy Rahmadani Setiawan3. Bracket 11 Detik Street Legal: Irfan Cahyadiansyah1. A: Anjasara Wahyu2. F (Modifikasi): Demas Agil3. B (Gerak Roda Belakang): Rinaldo SA4. Seeded B: Auddy RG5. Pemula: Tori Utomo6. Team A: Toyota Team Indonesia7. Team F: Toyota Team Indonesia1. Senior Rok: Silvano Christian (Hengky Iriawan Trophy)2. Cadet Rok: Calvin Wibowo3. Mini Rok: Sergio M. Noor4. Junior Rok: Rava Mahpud5. Master Rok: Eris Mahpud6. Gearbox: Husin Bin Al Habsyi7. Best Team: TKM Racing1. Umum 1: Ryan Nirwan/Adi Indiarto (Albert M Panggabean Trophy)2. Umum 2: Pria Manaya Djan/Herry Koentoyo3. Umum 3: Mago Sarwono/Donny Wardono4. Non Seeded 1: Ryan Nirwan/Adi Indiarto5. Non Seeded 2: A. Batara Michdar/Adi Wibowo6. Non Seeded 3: Lesmana Setyadharma/Donny Wardono7. Group M: Ryan Nirwan/Adi Indiarto8. Group F: A. Batara Michdar/Adi Wibowo9. Group R: Erwin Mancha/ Maman Aruman10. Best Jeep: Masogi/Nauval11. Team Rally: FBRT Sports1. Umum 1: Rizal Sungkar/Adi Indiarto (Selo Utomo Trophy)2. Umum 2: Ryan Nirwan/A Sarwono3. Umum 3: Mago Sarwono/Edwin NST4. Non Seeded 1: A. Batara Michdar/Adi Wibowo5. Non Seeded 2: A. Zulfikar/A. Faisal6. Non Seeded 3: H Rahmat/Donny Wardono7. Group M: Rizal Sungkar/Adi Indiarto8. Group F: Unggul Prakoso/Ade Ramadhan9. Group R: Erwin Mancha/ Maman Aruman10. Team Rally: BRM Motorsport1. Umum: Gusta Priya/Adinta Santosa/Chandra Hadiqadriman2. Seeded B: Noor Awaliah/Wesnda Lussy/Febby Sukmaraga3. Pemula: Ida Bagus Achmad A/Susila Hutama/Iskandar4. Team Club: Protect Sport AMX1. Kejurnas Pro: Adwitya Amandio2. Kejurnas Rookie Open: Demas Agil Ramadani1. Umum 1: Joni Saputra/Zoelfiandi2. Umum 2: Doni Saputra/Dede Hermawan3. Umum 3: Rifat Sungkar/M Redwan4. Non Seeded 1: Bimo Pradikto/Fredrik TM5. Non Seeded 2: Gustian/Ricardo6. Non Seeded 3: H Eko Luriyanto/Imam S7. G 1: Hendry Dunan/Dany R8. G 2: TB. Aria Mandalika/Addy Sandy9. G 3: H Irman/Yadi Odot10. G4: Gustian Ricardo11. G5: Doni Saputra/Dede Hermawan12. Team: BMB MotorsportUmum: Wahyu Lamban/Amfin - Ridha Giwantara/Pandu Setyo - Andi Baihaki/Hadek1. G1 1000 CC: H Abeth/H Agus2. G2 1001 CC - 2500 CC: Hendrik/Ade3. G3 2501 CC - 4800 CC: Nurcahyo/Atok4. G4 FFA: H Cecep JK/Yadi KodirSean GelaelPresley MartonoSilvano ChristianAkheela ChandraRava MahpudSergio NoorFirhand AliRifqi RakamulyaPrassetyo Hardja1. MP1: Reynaldi Pradana (Saksono SA Trophy)2. MP2: Rafid Topan Sucipto3. MP3: Afridza Syach4. MP4: Afridza Syach5. MP5: Isma Ramadano6. MP6: Maulana IbrahimAlvan Imas Dwinanda1. MX2: ALdi Lazaroni2. MX2 Junior: Ananda Rigi3. M2 Novice: Banyu Permadi4. 85 CC: Nakami Vidi Makarim5. 65 cc: Dheyo Wahyu6. 50 cc: Agravino Nayottama1. Bebek Modifikasi 125 cc Senior: Rizky HK2. Bebek Modifikasi 125 cc Junior: Gian Carlo Fiesta3. Bebek Modifikasi 110 cc Senior: Rizky HK4. Bebek Modifikasi 110 cc Junior: Vernandi Tulandi5. Sport& Trail Senior: Rizky HK6. Bebek Standard Pemula: Dewa Buek1. SM Pro Open (MX & SM): Diva Ismaya2. Prostock Open 175 cc: Ade Elvira3. SM2 - 250 cc (MX & SM): Farhan Hendro1. Sport campuran SeniorL Lantian Juan2. Bebek Modifikasi 110 cc Senior: Lantian Juan3. Bebek Modifikasi 125 cc Senior: Rizky HK4. MX 1: Aldi LazaroniGalang HendraGerry SalimM DelvintorWahyu Aji TrilaksanaTKM Racing Indonesia1. Muhammad Fadli2. Arief Indiarto3. Herry Agung S.4. Yuma Wiranatakusuma5. Andry SA.IMI Jawa Timur (Bob RE Nasution Trophy)(UDA)