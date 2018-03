Wuling Buka Pemesanan Cortez

Jakarta: Setelah harga jualnya bocor, akhirnya Wuling langsung membuka keran pemesanan untuk Cortez. Mobil ini merupakan produk kedua pabrikan Tiongkok itu setelah Confero yang rilis tahun lalu.



"Kami membuka pemesanan untuk memberikan pengalaman istimewa bagi pelanggan untuk dapat memiliki pilihan baru dari Wuling. Dalam pemesanan khusus ini, kami juga memberikan penawaran ragam khusus," kata Cindy Cai, Vice President of Vehicle Sales, Service and Marketing (VSSM) Wuling Motors.

Konsumen yang melakukan pemesanan perdana Cortez sebelum peluncuran resminya akan memperoleh promo khusus berupa aftersales voucher senilai Rp3.000.000 serta perpanjangan masa garansi umum kendaraan menjadi 5 tahun.Costez dibekali dengan mesin 1.800 cc, memproduksi tenaga 129 HP pada 5.600 rpm dan torsi maksimum 174 Nm yang dipadukan dengan transmisi i-AMT (intelligent Automated Mechanical Transmission) yang diproduksi khusus oleh Aisin untuk Cortez.Seperti yang sudah kami beritakan sebelumnya, Cortez bakal diluncurkan dengan lima varian. Varian terendah dihuni oleh Cortez C 6MT dengan harga Rp220 juta dan paling tinggi Cortez Lux+ AMT di harga Rp268 juta.Sayangnya sumber Medcom.id ini tidak membeberkan apa saja perbedaan Cortez C dan Lux+. Namun dipastikan harga yang ditawarkan jauh lebih miring dari Toyota Kijang Innova sebagai kompetitornya.CORTEZ C 6MT ( 220.000.000 )CORTEZ C AMT ( 230.000.000 )CORTEZ C LUX+ AMT ( 235.000.000 )CORTEZ LUX+ 6MT ( 258.000.000 )CORTEZ LUX+ AMT ( 268.000.000 )(UDA)