Autovision Edukasi Penggunaan Lampu yang Aman

Metrotvnews.com, Palembang: Produsen lampu aftermarket, Autovision, tak sekadar menjajakan produknya. Perusahaan berbasis di Bandung ini juga memberikan edukasi mengenai modifikasi, khususnya, lampu kepada masyarakat melalui Autovision AutoLightUp Contest 2017.



Ajang ini dilakukan bersamaan dengan gelaran Indonesia Automodified (AIM) 2017 yang berlangsung pada Sabtu dan Minggu (30/9 - 1/10) di OPI Mall Palembang Sumatera Selatan. Acara ini sengaja digelar untuk memberikan edukasi mengenai lampu modifikasi.



Hal ini coba diterapkan melalui syarat bahwa modifikasi lampu harus dilakukan untuk eksterior dan interior. Perlu dicatat bahwa penggunaan lampu aftermarket harus mengedepankan unsur fungsional dan estetika. Setelah itu pemasangan lampu harus sesuai dengan tema keseluruhan modifikasi yang diusung, seperti tertulis melalui keterangan resminya.

Sebagai contoh Suzuki APV milik Ais berhak menyandang Autovision AutoLight Up Contest 2017 Palembang. Dia menghadirkan konsep kreativitas modifikasi lampu dihadirkan pada sektor eksterior dan interior.Di bagian headlamp ubahannya menggunakan dua buah lampu proyektor dipadu custom akrilik yang diaplikasi cutting sticker dengan motif batik. Kemudian di sektor stoplamp dan interior dikemas dengan sentuhan custom akrilik plus cutting sticker dan lampu LED.“Kami ucapakan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menggairahkan Autovision AutoLight Up Contest di kota Palembang. Semoga gairah modifikasi sektor lampu mobil akan terus meningkat untuk memberikan inspirasi bagi pemilik kendaraan lainnya,” tegas Direktur CV Sampurna Part Niaga Lily Hernawan.(UDA)