Wajah Baru Terios Nongol November?

Metrotvnews.com, Jakarta: Sudah lebih dari 10 tahun sejak kemunculan pertama Daihatsu Terios bersama kembarannya Toyota Rush. Sejak saat itu hingga kini, kedua mobil ini hanya mendapatkan penyegaran tampilan saja.



Kabar di dunia maya pun sedang ramai membahas tentang wajah baru Terios yang gambarnya buram. Namun tak disebutkan kapan model all new itu akan hadir untuk pasar Indonesia.



Ini sosok new Terios yang pernah diabadikan kamera metrotvnews.com

Kami pun mendapatkan kabar jika tahun ini, mobil Low SUV itu bakal menjalani penyegaran tampilan lagi. Dari salah seorang karyawan Daihatsu, mobil itu siap muncul pada November 2017 mendatang."Kabarnya sih November mendatang launching. Desainnya saya belum lihat, tapi katanya ban cadangan sudah tak menggantung di pintu bagasi," ungkap sang sumber tadi.Saat ini Terios dan Rush diproduksi di pabrik milik Daihatsu. Mobil ini hadir dengan mesin 1.500 cc. Sejak awal tetap mempertahankan desain mengotak, alih-alih bergaya modern seperti kompetitornya macam Honda HR-V atau Nissan Juke.(UDA)