Edukasi Pembiayaan Otomotif ala Astra Financial

BSD City: Pameran otomotif yang berada di bawah Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), selalu menegaskan tentang edukasi teknologi terbaru dalam otomotif. Hal itu ternyata mendapat respon yang baik dari APM. Namun bagaimana dengan Astra Financial yang notabene adalah perusahaan yang kepada bisnis keuangan yang jadi sponsor utama pameran otomotif GIIAS?



Ditemui langsung di ruang VIP Astra Financial booth di pemeran otomotif GIIAS pada Jumat (10/8/2018), CEO Astra Financial, Rudy Chen menegaskan bahwa mereka melakukan edukasi dengan cara unik. Salah satunya dengan ragam permainan yang mereka hadirkan untuk konsumen.

"Keikutsertaan kami di acara GIIAS 2018 ini, benar-benar baru yang pertama kalinya. Ibaratnya kami ke sini juga seperti orang buta dan tuli. Tapi setidaknya kami berupaya melakukan sinkronisasi konsep dengan yang diinginkan oleh konsumen di sebuah pameran otomotif berlevel dunia. Hasilnya memang di luar ekspektasi kami," klaim Rudy.Rudy melanjutkan bahwa salah satu contoh sinkronisasi konsep itu mereka wujudkan dengan menghadirkan permainan virtual setiap brand yang mereka bawahi. Misalnya Asuransi Astra, mereka menghadirkan permainan tebak harga klaim kerusakan bagian-bagian mobil dan pertanggungan yang akan diberikan pembiayaan asuransi."Ini memberikan gambaran umum kepada para konsumen saat terjadinya kerusakan mobil, mereka tak perlu mengeluarkan biaya yang sangat besar. Karena memang asuransi akan menanggung pembiayaan kendaraan yang bermasalah itu. Ada juga simulasi game yang lain yang menggambarkan simulasi tentang unit usaha grup kami seperti Permata Bank, ACC, FIF Group, TAF dan Astra Life."Meski baru pertama kali ikut dalam pameran ini secara group, namun animo pengunjung pameran otomotif untuk berkunjung ke booth perusahaan keuangan ini, cukup tinggi. Tiga hari menjelang ditutupnya pameran, mereka sudah membukukan lebih dari 15 ribu pengunjung.Tentu mereka cukup diuntungkan juga dengan banyaknya unit usaha Astra yang seperti Toyota, Daihatsu, Honda motor, Isuzu dan masih banyak yang lainnya yang bisa mengarahkan pembiayaan kendaraan ke perusahaan keuangan ini.Jika melihat lengkapnya konfigurasi yang mereka tawarkan di pameran otomotif, rasanya akan jadi pesaing kuat bagi perusahaan keuangan lain seperti BCA Group atau Mandiri Group untuk urusan pembiayaan, asuransi dan lain sebagainya.(UDA)