Kompetesi Aftersales Trik Kia Tingkatkan Layanan Konsumen

Metrotvnews.com, Jakarta: Di penghujung 2016, PT Kia Mobil Indonesia mengelar empat ajang kompetisi, yaitu New Master Members Club Gathering 2016, National Service Advisor 2016 and Partman Competition 2016, New Master Members Club Awarding 2016 dan National Aftersales Conference 2016.



Keempat kompetisi ini berlangsung dari 17-19 Desember, dan diadakan di tiga lokasi berbeda, yakni Taman Safari, Bogor, kawasan JABABEKA Cikarang dan Kelapa Gading, Jakarta.

Sales and After Sales Director Kia Mobil Indonesia, Suwanda Setiadi menerangkan, jika semua gelaran kompetisi ini bagian dari komitmen Kia dalam meningkatkan kualitas pelayanan."Untuk itu penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para personel Aftersales Kia di seluruh Indonesia, salah satunya melalui training di ajang National Service Advisor and Partman Competition," kata Suwanda.Pemenang pertama National Service Advisor and Partman Competition untuk service advisor, akan mewakili Indonesia di ajang kompetisi Kia Service Advisor Competition tingkat dunia, yang diadakan di Korea Selatan.(HIL)