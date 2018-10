Serunya Kontes Audio Mobil dari CAN dan Z3RO

Jakarta: Kompetisi audio mobil yang digelar oleh Car Audio Network (CAN) kini punya konsep yang sangat unik. Selain mengkompetisikan sistem audio yang ditanam oleh sang modifikator ke mobil, juga karena audionya digabungkan dengan ragam kompetisi seperti dance competition.



Menurut Direktur CAN, Ibnu Khaldun saat berbicara kepada medcom.id, bahwa kompetisi CAN di Indonesia ini memang sengaja dipadukan dengan ragam konsep menarik seperti dance competition. Ini merupakan penggabungan antara kompetisi menari dan dansa dengan kompetisi audio mobil.



"Kami rasa ini menjadi daya tarik yang terbaru buat mereka yang ingin inovasi baru di kompetisi audio. Pada dasarnya, kontes car audio saat ini sudah berkembang jauh. Jadi tidak hanya penjurian audio saja, karena bisa dikombinasi dengan berbagai kegiatan lain sehingga terjadi sinergi di dalam kontes," ujar Ibnu.

Tidak hanya itu, mobil peserta audio juga bisa diikutsertakan pada kontes interior yang digawangi Indonesia Auto Trimer Summit (IATS). Penjurian kontes interior ialah dengan mengedepankan detail yang menjadi bagian dari edukasi bagaimana membuat interior yang benar di mobil.Tak ingin kalah pamor, produsen komponen peredam mobil yaitu Z3RO, juga ikut andil sebagai pendukung utama acara tersebut. Mereka bahkan menghadirkan kelas kompetisi dansa/tari khusus."Kami sepakat mendukung acara ini, mengingat mereka menawarkan sesuatu yang tak lagi monoton. Dengan konsep baru seperti ini, selain mengedukasi orang-orang lebih peduli terhadap komponen pendukung untuk pemasangan perangkat audio, juga mewadahi mereka yang senang dengan kompetisi tari/dansa," klaim CEO PT Audioworkshop, Wahyu Tanuwidjaja.Momentum Z3RO Car & AudioPlay 2018 juga menjadi jembatan perhelatan akbar CAN National Grand Final 2018 yang akan digelar Desember 2018 di Istora Senayan, Jakarta. Perkembangan CAN yang pesat juga memicu kontes ini berkembang pesat hingga ke negara lain.Sebagai badan pertandingan audio hasil ide dan dibuat di Indonesia, CAN kini memiliki perwakilan di beberapa negara di Asia, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan, Tiongkok, Filipina dan Korea Selatan.(UDA)