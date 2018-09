Puluhan Ribu Pajero Sport Belum Penuhi Recall

Jakarta: Program recall Mitsubishi Pajero Sport karena masalah di pintu belakang belum berakhir. Pabrikan berlogo tiga berlian tersebut bahkan kembali mengingatkan kepada para konsumen yang termasuk ke dalam program ini segera mengunjungi bengkel resmi.



Mitsubishi Indonesia menjelaskan hingga saat ini masih ada 77.196 unit Pajero Sport produksi 2009-2015 yang belum melakukan perbaikan. Hal ini harus segera diperhatikan karena menyangkut dengan keselamatan selama perjalanan.



Program perbaikan ini diadakan karena ketidakcukupan lapisan anti karat di area End Cap Outer Tube Tailgate Gas Spring yang lama kelamaan menimbulkan karat pada Outer Tube. Karat di Outer Tube dapat menyebabkan End Cap terlepas dan mencederai konsumen atau Tailgate akan terjatuh secara tiba-tiba dan berpotensi menimbulkan cedera.

Perbaikan material telah dilakukan di part baru dari sisi produksi dengan penambahan anti korosi dan secara fisik dapat terlihat perbedaan desain end cap outer tube dibandingkan dengan part lama. Selain itu, inner tube part Baru dapat terlihat berwarna steel chrome dibandingkan dengan part lama yang berwarna dark chrome."Program kampanye perbaikan ini merupakan wujud komitmen MMKSI untuk selalu menjaga kualitas kendaraan secara berkesinambungan. Serta memberikan jaminan layanan purna jual yang berkualitas untuk terus memastikan keamanan dan kenyamaan berkendara konsumen di Indonesia," jelas Director of Sales & Marketing Divsion PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia, Irwan Kuncoro, melalui keterangan resminya.Kampanye ini akan kembali digulirkan per 1 Oktober 2018. Konsumen cukup datang ke bengkel resmi untuk dilakukan perbaikan selama 60 menit pengerjaan, dan tentunya bebas biaya.(UDA)