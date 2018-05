Ini Lokasi Gerbang Tol yang Menyediakan Top Up E-Toll

Jakarta: Tak jarang kemacetan di gerbang-gerbang tol dengan metode transaksi non tunai disebabkan karena kendaraan yang tak memiliki saldo cukup di uang elektroniknya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dan dalam rangka mempersiapkan sarana dan prasarana menjelang pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2018 (Idulfitri 1439 H) PT Jasa Marga telah menyiapkan sejumlah skenario.



Dalam keterangan resminya, Sabtu (26/5/2018), Jasa Marga telah menambah 43 lokasi top up uang elektronik, yang tersebar di gerbang-gerbang tol yang dikelola oleh Jasa Marga maupun anak usahanya.

Selain menambah lokasi top up, guna mempermudah pelayanan dalam pembelian dan pengisian saldo uang elektronik, Jasa Marga mengklaim telah bekerja sama dengan pihak perbankan untuk menyediakan 24 lokasi Layanan Gerak di beberapa Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) pada periode bulan Juni 2018.Menurut AVP Corporate Communication PT Jasa Marga, Dwimawan Heru, penambahan lokasi top up dan Layanan Gerak ini diperuntukkan untuk menambah kenyamanan para pengguna jalan tol yang hendak melakukan perjalanan arus mudik atau balik lebaran pertengahan bulan Juni 2018 mendatang.Meski begitu, Jasa Marga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan tol untuk selalu memastikan kecukupan saldo uang elektronik sebelum memasuki jalan tol.Berikut informasi 56 lokasi top up yang dikelola oleh Jasa Marga dan kelompok usahanya terdapat di Ruas Jalan Tol, diantaranya:-Tol Jakarta-Cikampek dengan menyediakan 10 lokasi, yaitu GT Cikarang Utama 4, GT Cikarang Utama 2, GT Bekasi Barat 1, GT Pondok Gede Timur 2, GT Tambun, GT Karawang Timur 1, GT Karawang Barat 1, GT Cikampek, Rest Area KM 32A danRest Area KM 71B.-Tol Dalam Kota dan Soedijatmo dengan 4 lokasi, yaitu GT Cililitan, GT Halim, GT Kapuk, GT Cengkareng.-Tol Jagorawi ada 3 lokasi, yaitu GT Sentul Selatan, GT Cibubur 1, GT Cibubur 2.-Tol Jakarta-Tangerang : 8 lokasi (GT Meruya 2, GT Meruya 1, GT Meruya Utara 4, Ramp Kebon Jeruk 1, Ramp Kebon Jeruk 2, GT Karawaci 4, GT Kunciran 1, GT Kunciran 2.-Tol JORR ada 9 lokasi, yaitu GT Jati Warna 2, GT Jati Asih 2, GT Cikunir 2, GT Pulogebang, GT Cakung, GT Pd Ranji Utama, GT Pd Ranji Sayap, GT Meruya Utara 3, GT Meruya Utama 1.-Tol BORR adan 1 lokasi di GT Sentul Barat.-Tol Cipularang-Padaleunyi terdapat 8 lokasi, yaitu GT Pasteur, GT Cileunyi, GT Buah Batu, GT Jatiluhur, GT Padalarang, GT Pasir Koja, GT Baros 1, GT Moh Toha.-Tol Palikanci ada 1 lokasi di GT Kanci.-Tol Semarang ada 1 lokasi di GT Manyaran.-Tol Semarang-Solo ada 1 lokasi di GT Banyumanik.Tol Surabaya-Gempol ada 3 lokasi, yaitu GT Kota Satelit, GT Sidoarjo 1, GT Sidoarjo 2.-Tol Gempol-Pasuruan ada 1 lokasi di GT Rembang.-Tol Gempol-Pandaan ada 1 lokasi di GT Pandaan.-Tol Bali-Mandara ada 1 lokasi di GT Benoa.-Tol Belmera ada 1 lokasi di GT Tj Morawa.-Tol Kualanamu-Tebing Tinggi ada di 3 lokasi, yaitu GT Kualanamu, GT Lubuk Pakam, GT Sei Rampah.Sementara 24 lokasi Layanan Gerak di beberapa Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) pada periode bulan Juni 2018, di antaranya:-TIP KM 19 A Tol Jakarta-Cikampek (2 unit).-Parking Bay KM 18 A Tol Jakarta-Cikampek (1 unit).-TIP KM 39 A Tol Jakarta-Cikampek (2 unit).-TIP KM 57 A Tol Jakarta-Cikampek (2 unit).-TIP KM 147 A Tol Padaleunyi (1 unit).-TIP KM 26 A Tol Surabaya-Gempol (1 unit).-TIP KM 10 A Tol Jagorawi (2 unit).- TIP KM 38 B Tol Jagorawi (1 unit).-TIP KM 208 B Tol Palikanci (2 unit)-TIP KM 42 B Tol Jakarta-Cikampek (2 unit).-TIP KM 62 B Tol Jakarta-Cikampek (2 unit).-TIP KM 125 B Tol Padaleunyi (2 unit).-TIP KM 97 B Tol Padaleunyi (2 unit).-TIP KM 25 B Tol Surabaya-Gempol (2 unit).(UDA)