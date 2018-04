Jenis Skutik Kian Beragam, FDR Rilis Ban Khusus

Bandung: FDR memperkenalkan dua produk terbaru mereka untuk skuter matik (skutik) yakni Sport Zevo dan City Go. Keduanya dihadirkan karena melihat populasi skutik di Indonesia yang semakin besar.



Direktur Marketing PT Suryaraya Rubberindo Industries, Dikkie Darwanto, menjelaskan menurut data Asosiasi Sepeda Motor Indonesia (AISI) sebanyak 54 persen sepeda motor yang beroperasi adalah jenis skutik. Bahkan di sepanjang 2017, data penjualan AISI mencatat 83 persen motor yang dibeli masyarakat Indonesia adalah model skutik.

"Kita lihat skutik di Indonesia sekarang tak hanya satu model saja. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, kita meluncurkan ban FDR Sport Zevo dan City Go," ujar Dikkie Sabtu (7/4/2018) di Social Garage Bandung.Jika melihat desainnya, Sport Zevo dan City Go memang diperuntukan skutik. Hanya saja keduanya memiliki perbedaan karakteristik desain dan peruntukannya.Sport Zevo dikembangkan dengan desain sporty elegan. Menilik tapaknya, ban satu ini memiliki gaya overlap yang asimetris. Kembangan ini diklaim dapat menjaga stabilitas daya cengkram untuk melibas jalanan basah.FDR menghadirkan Sport Zevo dalam enam ukuran yang terdiri dari ring 12-14 inci. Soal harganya dibanderol mulai dari Rp185 ribu hingga Rp390 ribu.Berbeda dengan Sport Zevo, City Go di desain dengan konsep stylish retro. Ban seri ini memang dikhususkan untuk skutik dengan gaya retro.City Go di desain dengan tapak lebar yang membuatnya memiliki kontak yang lebih luas di jalan. Efeknya bisa memberikan akselerasi dan pengereman yang lebih baik di jalanan basah.FDR menghadirkan City Go hanya dengan ukuran 100/90-12 inci dan 110/90-12 inci. Konsumen bisa memboyong ban ini dengan harga sekitar Rp190 ribu hingga Rp250 ribu.(UDA)