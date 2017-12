Raja Sambal Surabaya, Doyan Naik Pick-up

Surabaya: Merintis sebuah usaha untuk menjadi sebuah usaha yang terkenal, tentunya tidak mudah. Salah satunya Bu Rudy, yang merupakan pengusaha kuliner asal Surabaya yang tenar dengan Sambal Khas Bu Rudy. Usahanya bahkan tak terlepas dari sokongan moda transportasi yang Ia gunakan.



Bersamaan dengan kegiatan Suzuki di Surabaya yaitu Kumpul Akbar Kewirausahaan (Kawir) pada Sabtu (16/12/2017), Bu Rudy datang dan bercerita tentang suka citanya menggunakan mobil pick-up. Ia bahkan menegaskan suka naik mobil tersebut untuk berbelanja kebutuhannya di pasar.

"Saya sejak tahun 1983 sudah mengunakan Suzuki Carry. Mobil terbilang sangat praktis, kecil dan bisa masuk kampung-kampung dan itu dulu yang saya lakukan untuk memasarkan produk kuliner saya," ujar Bu Rudy lewat pernyataan resminya yang masuk ke meja redaksi.Bahkan Ia pun tak ingin segan-segan dalam hal menggunakan moda transportasi yang sudah Ia rasakan sendiri. Secara total, usahanya saat ini sudah menggunakan modal transportasi 8 unit Suzuki Carry pick-up."Menurut sopirnya, mobil ini bandel dan tidak rewel. Jujur saja, tentu ini akan jadi sebuah keuntungan bagi pengusaha seperti kami. Mengingat jika biaya yang diperlukan untuk melakukan perawatan tinggi, maka itu akan menjadi sebuah hal yang merugikan. Apalagi tangguh untuk memuat barang-barang."Sekadar informasi, sebelumnya pada Januari 2017 lalu, Suzuki telah memperkenalkan Suzuki New Carry pick-up yang dilengkapi dengan grill baru dan emblem front under guard di bawah bumper. Mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur cylinder key di kedua pintu yang menjamin kemananan mobil.Ditambah ukuran dek yang luas (2,2 m x 1,428 m), Suzuki New Carry Pick Up yang dapat menjangkau semua wilayah yang ada di Indonesia.(UDA)