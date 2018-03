Wuling Cortez Mulai Dipasarkan, Harga Mulai Rp218 Juta

Jakarta: Wuling Motors resmi memasarkan Cortez untuk pasar Indonesia. Mereka membanderol jagoan terbarunya itu mulai dari Rp218 juta. Merek asal Tiongkok ini menawarkan Cortez dengan dua varian yakni Tipe C dan Tipe L.



Tipe C terbagi ke dalam tiga tipe yakni Tipe C 6MT dengan harga Rp218 juta, kemudian Tipe C i-AMT dengan harga Rp228 juta, dan Tipe C LUX+ i-AMT dengan harga Rp233 juta. Kemudian untuk Tipe L ada dua tipe yakni L Lux+ 6 Mt seharga Rp254 juta dan Tipe L Lux+ i-AMT seharga Rp264 juta.



Vice President of Vehicle Sales, Service, and Marketing (VSSM) Wuling Motors, Cindy Cai, menjelaskan penetapan harga ini sudah sesuai dengan tagline Cortez yakni The New Choice of MPV. Mereka ingin memberikan pilihan baru kepada masyarakat Indonesia, khususnya di segmen middle MPV.

"Kita memberikan harga ini sudah melalui analisa panjang pasar di Indonesia. Di harga range 250 juta banyak produk di sana. Kita ada di segmen middle MPV, dengan memberikan harga Rp250 juta kita diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memiliki real MPV," ujar Vice President of Vehicle Sales, Service, and Marketing (VSSM) Wuling Motors, Cindy Cai, Kamis (8/2/2018).Pabrikan yang bermarkas di Cikarang Jawa Barat ini juga sudah mencatat ada sekitar 600 unit Cortez yang terpesan sejak 8 Januari 2018. Para konsumen ini diperkirakan akan menerima unitnya dalam waktu dekat karena Wuling Motors akan mendistribusikannya mulai esok.Wuling Cortez di Indonesia hadir dengan mesin 1.800 cc, dengan tenaga sebesar 129 daya kuda pada 5.600 rpm dan torsi sebesar 174 nm pada 3.600-4.600 rpm. Tenaga tersebut bakal disalurkan ke roda depan melalui transmisi 6-percepatan manual atau i-AMT khas Wuling.Membahas fitur keselamatan dan keamanan, Cortez dikembangkan secara serius. Mobil yang akan diproduksi pada Januari 2018 ini bakal dilengkapi dengan rem parkir elektrik, automatic vehicle holding (AVH), antilock braking system (ABS), electronic brake distribution (EBD), brake assist, hill hold control (HHC), hill asisst control (HAC), electronic stability control (ESC), vehicle stability control (VSC), traction control, ISOFIX, SRS Airbag, hingga emergency brake signal.Tidak cuma itu, beberapa fitur tambahan untuk kenyamanan juga disediakan. Mulai dari head unit layar sentuh berukuran 8 inci yang terkoneksi dengan bluetooth, kamera parkir, sensor parkir, tampilan tekanan ban, sun roof, USD charging, ac otomatis, steering wheel control, jok dengan pengaturan elektrik, dan power window di semua kaca.Konsumen bisa memilih lima pilihan warna untuk Cortez. Mulai dari Burgundy Red Starry Black, Dazzling Silver, Sand Brown, dan Pristine White.(UDA)