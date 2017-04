Toyota Luncurkan New Agya, Harga Tembus Rp150 Juta

Metrotvnews.com, Jakarta: Hanya berselang beberapa jam dengan saudara kembarnya New Ayla, PT Toyota Astra Motor (TAM) menghadirkan New Agya pada Jumat (7/4/2017) di The Westin Hotel, Jakarta. Mobil yang bermain di segmen low cost green car (LCGC) tersebut, kini tampil lebih stylish, dengan memperluas jangkauan pasar.



Agya pertama kali dikenalkan pada 2013 silam dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Sampai Maret 2017, penjualan Agya secara nasional telah mencapai angka 197.310 unit, dengan pangsa pasar di atas 30 persen tahun lalu.



"Kami berharap New Agya dapat memennuhi kebutuhan masyarkaat, khususnya kawula muda terhadap produk entry hatchback Toyota sebagai kendaraan stylish yang tak kalah dengan sgmen di atasnya," papar Henry Tanoto, Vice President Director TAM.

Eksteriornya kini semakin stylish, lampu yang lebih mengecil, dengan projector headlamp dan LED guide lamp, berpadu grill trapezoid. Bagian belakang kini dengan desain lampu reverse L-shape, yang semakin mewah.Interior paduan hitam dan silver memberi kesan elegan, dengan door trip fabric. Jok semi bucket lebih tebal, dan penggunaan headrest pada baris kedua. Tak ketinggalan audio steering switch dan 2 DIN audio dengan bluetooth.Soal fitur keamanan, mobil ini mendapatkan empat tambahan fitur keamanan baru yakni immobilizer, 3 poin seatbelt untuk semua penumpang, rem ABS khusus tipe 1.2 TRD dan sensor belakang (G & TRD) membuat mobil ini jadi teraman di kelasnya.New Agya semakin memperluas pasar dengan menghadirkan dua pilihan, yakni 1.000 cc dan 1.200 cc. Mesin 1.000 cc kini dilengkapi dengan VVT-i, yang membuatnya semakin irit, beda dengan mesin 1.000 cc generasi lama.Mesin 1.000 cc terbaru ini mampu hasilkan tenaga 67 PS, meningkat dari sebelumnya yang hanya 65,3 PS. Sedangkan mesin 1.200 cc mampu hasilkan tenaga puncak 88 PS. Keduanya berpadu transmisi manual 5 speed dan otomatis 4 speed.TAM menghadirkan New Agya dalam tujuh varian, varian terendah Agya 1.0 E M/T berbanderol Rp127,6 juta dan tertinggi Agya 1.2 A/T TRD Rp151,9 juta, on the road Jakarta.(UDA)