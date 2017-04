Ini Daftar Harga Lengkap Toyota New Agya

Metrotvnews.com, Jakarta: Toyota meningkatkan value dari entry hatchback mereka dengan menghadirkan New Agya. Mobil yang masuk kategori low cost green car (LCGC) ini dibuat lebih menyasar anak muda, mau pun additional car pertama.



Bertempat di The Westin Hotel, Jakarta, hari ini, 7 April 2017, PT Toyota Astra Motor (TAM) menghadirkan mobil ini dalam tujuh varian. Hal ini tentu memperluas jangkauan pasar mobil yang dikenalkan pertama kali pada tahun 2013 tersebut.

"Kita menghadirkan produk selalu berdasarkan permintaan konsumen. Mereka ada yang ingin performa lebih baik, makanya kami hadirkan mesin 1.2 liter, namun mesin 1.0 liter tetap ada untuk mereka yang masih konsen dengan fuel consumption," papar Henry Tanoto, Vice President Director TAM.Tujuh varian yang ditawarkan mulai daritiga varian mesin 1.000 cc yakni Agya 1.0 E M/T Rp127,6 juta, Agya 1.0 G M/T Rp131,5 juta, Agya 1.0 G A/T Rp144,4 juta.Kemudian mesin 1.200cc yang hadir dalam empat varian, yakni Agya 1.2 G M/T Rp134,6 juta, Agya 1.2 G A/T Rp147,6 juta, Agya 1.2 M/T TRD Rp138,8 juta dan Agya 1.2 A/T TRD Rp151,9 juta.Mesin 1.000cc New Agya dengan VVT-i mampu hasilkan tenaga 67 PS, meningkat dari sebelumnya yang hanya 65,3 PS. Sedangkan mesin 1.200cc mampu hasilkan tenaga puncak 88 PS. Keduanya berpadu transmisi manual 5 speed dan otomatis 4 speed.(UDA)