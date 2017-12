Varian Tertinggi Xpander Laris, Mitsubishi Optimalkan Produksi

Jakarta: Ada fakta menarik dibalik kehadiran Xpander di Indonesia. Mitsubishi Motors tak menyangka mobil yang baru diluncurkan Agustus lalu mendapat sambutan antusias dari masyarakat Indonesia.



Tercatat pemesanan Xpander sebanyak 23.000 unit di seluruh Indonesia, dan varian tertinggi Ultimate diklaim paling banyak dipilih oleh konsumen.

Sales & Marketing Division Director MMKSI, Irwan Kuncoro, berbicara kepada medcom.id di kantor MMKSI, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Menanggapi permintaan Xpander yang membludak, produksi pabriknya ditingkatkan dengan sistem kerja 2 shift untuk menjear target kapasitas produksi 5.000 unit sampai akhir tahun 2017."Memang ada keterlambatan pengiriman Expander, ini terkait dengan warna dan varian tertinggi, saat ini komposisi produksi lebih banyak pada varian tertinggi," jelas Irwan.Menurutnya ini tidak terlepas dari fenomena tanggapan atau antusias konsumen lapis atas sebagai first buyer yang lebih cepat memutuskan dan memilih tipe tertinggi, kemudian disusul lapis bawah."Padahal dari sebelumnya kita sudah pelajari mulai dari top, middle hingga low varian, ternyata permintaan yang tinggi membuat komposisi berubah. Tahun depan kapasitas produksi masih bisa ditingkatkan dari yang ada sekarang."Biasanya setiap mobil punya varian terendah dan tertinggi, seperti yang ada di "Next Generation MPV" Mitsubishi Xpander. Mulai dari GLX M/T, GLS M/T, Exceed M/T, Exceed A/T, Sport A/T, dan Ultimate A/T.MPV garapan Mitsubishi itu menawarkan enam varian dan semuanya mengusung mesin 1.500 cc MIVEC DOHC, dengan sistem transmisi lima percepatan manual dan empat otomatis.(UDA)