Hyundai Riset Data untuk Impor Dua SUV Keren ini

Jakarta: Brand otomotif asal Korea Selatan, Hyundai, punya banyak produk baru di luar sana. Mobil-mobil mereka bahkan mendapatkan gelar sebagai mobil paling bagus dalam hal kualitas menurut sebuah lembaga survei ternama.



Produk yang menarik adalah mobil SUV yakni Kona dan Creta. PT Hyundai Mobil Indonesia (HMI) pun mengakui kalau saat ini pihaknya sedang getol melakukan riset dan mempelajari kemungkinan untuk menjual mobil tersebut di Indonesia.

Hal ini dikatakan oleh Hendrik Wiradjaja, Deputy Marketing Director HMI disela pengenalan New H-1 beberapa waktu lalu. Menurutnya Hyundai saat ini banyak mengeluarkan model SUV, mengikuti tren pasar sekarang."Sebenarnya kami selalu sejalan dengan produk global, kebetulan line-up MPV kami hanya H-1 saja. Kedua SUV di luar ada beberapa seperti Kona dan Creta, dua mobil itu sedang kami pelajari kemungkinannya masuk Indonesia," katanya.Hyundai memang sudah berencana untuk menghadirkan sebuah SUV baru untuk Indonesia, dengan model yang belum dijual saat ini. Sedangkan untuk All New Santa Fe, mereka mengakui akan membawanya dan tinggal menunggu waktu tepat.Saat ini Hyundai memiliki pabrik perakitan di Bekasi, yang memproduksi H-1. Mereka berencana untuk menambah satu produk lagi berjenis SUV untuk dirakit secara lokal.(UDA)