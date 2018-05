Strategi Unik Suzuki Dongkrak Penjualan All New Ertiga

Jakarta: Suzuki Indonesia baru saja meluncurkan All New Ertiga di IIMS 2018. Tentu saja tulang punggung terbaru dalam penjualan mobil-mobil Suzuki ini, diharapkan terus menjadi pundi-pundi di penjualan di tanah air.



Suzuki Indonesia membeberkan sejak di mulai pemesanan per 19 April 2018 hingga 7 Mei 2018, SPK All New Ertiga mencapai 1.284 unit. Cuma perlu diingat bahwa angka tersebut dari Jabodetabek.

"Saar ini All New Ertiga baru diperkenalkan untuk Jabodetabek saja. Belum di daerah lain," ungkap 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales, Dony Saputra, di Summarecon Mall Serpong Tangerang.Head Of 4W Brand Development & Marketing Research PT SIS, Harold Donnel, pernah berujar di IIMS 2018 bahwasanya target All New Ertiga mencapai 5.000 unit per bulan. Target ini diklaim meningkat dari model Ertiga sebelumnya yang dikisaran 3.000 unit per bulan.Agar penjualannya terus sesuai dengan target, tentu diperlukan sejumlah strategi. Mengingat segmen low multi purpose vehicle (LMPV) yang diikuti All New Ertiga sangat padat karena ada Toyota Avanza, Mitsubishi Xpander, Wuling Confero, Honda Mobilio, hingga Daihatsu Xenia.Salah satu resep yang dihadirkan adalah Suzuki Indonesia sudah menyiapkan launching di daerah-daerah. Kegiatan ini akan berlangsung mulai dari 12 Mei 2018 hingga awal Juni 2018. Geng asal Pulogadung ini bakal menghadirkan peluncuran di daerah-daerah seperti Medan, Palembang, Padang, Surabaya, Semarang, Denpasar, Palangkaraya, Makassar, Jayapura, dan kota-kota lainnya.Launching di daerah juga sudah dimulai dari area kota penyangga Jakarta yakni Serpong, Tangerang, pada Rabu (9/5/2018). Suzuki Indonesia menilai Serpong tempat yang tepat mengingat daerah ini tempat berkumpulnya target konsumen All New Ertiga."Pameran di Serping sudah tepat karena berkumpulnya konsumen All New Ertiga. Tipikal konsumen di kota-kota penyangga lebih cocok untuk konsumen All New Ertiga," lanjut Dony.Selain itu menurut keterangan resminya, pabrikan asal Jepang ini juga menyediakan paket penjualan untuk jagoan teranyarnya itu. Mulai dari uang mahar hanya 20 persen, bunga rendah 3 persen, hingga cicilan ringan Rp100 ribu per hari."Pengiriman mulai dari Mei, pertengahan Mei sudah sampai konsumen. Poinnya lebaran sudah bisa mudik pakai All New Ertiga," tutup Dony.(UDA)