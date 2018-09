Hasil Uji Tabrak Suzuki Jimny Tak Semenarik Tampilannya

Eropa: Lembaga uji keamanan kendaraan, Euro NCAP, melakukan pengetesan keamanan All New Suzuki Jimny. Sayangnya, hasil yang diraih tidak maksimal.



Mobil mungil ini hanya mendapatkan tiga bintang dari total lima bintang. Padahal di sesi yang sama juga sedang di uji All New Audi A6 dan Volkswagen Touareg yang mendapatkan bintang lima, dan Ford Turneo yang mendapatkan bintang empat.

Jimny terbaru hanya mencatatkan 73 persen perlindungan untuk penumpang dewasa dan 84 persen untuk perlindungan anak-anak. Fitur safety assist Jimny terbaru mendapatkan 50 persen, dan keamanan bagi pejalan kaki mendapat skor 52 persen.Ketika frontal offset test (bagian depan mobil ditabrakkan setengah), kompartemen penumpang Jimny mengalami banyak pengubahan. Simulasi dengan crash test dummy menunjukkan ada perlindungan yang baik untuk lutut dan paha. Sayangnya perlindungan area dada pengemudi dinilai kurang memuaskan.Sementara pada full-width test (mobil tabrakan dari depan sepenuhnya), perlindungan kepada pada penumpang belakang terbilang tidak begitu baik. Demikian juga dengan perlindungan untuk dada pengemudi dan penumpang belakang juga dinilai kurang.Tak hanya itu, airbag pengemudi dinilai kurang memiliki tekanan, meski airbag mengembang namun tetap menyebabkan kepala dummy terbentur lingkar kemudi.(UDA)