Jajal Ruang Kabin All New Terra

Jakarta: Nissan baru-baru ini memasarkan All New Terra sebagai produk andalannya. SUV satu ini menawarkan kemampuan ladder frame untuk kebutuhan offroad dengan kabin yang lega.



Hingga saat ini Medcom.id memang belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan test drive SUV produksi Thailand tersebut. Hanya saja, kami mendapatkan kesempatan sejenak untuk merasakan duduk di kabin All New Terra.

Kami mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam kabin All New Terra varian E/AT. kami meminta rekan wartawan lain mencoba menjadi tester penumpang dengan postur tinggi 171 cm dengan berat 67 kg.Ketika duduk di jok pengemudi, pengemudi bisa langsung menyesuaikan posisi jok. Jok untuk pengemudi dilengkapi dengan reclining, sliding, dan pengaturan ketinggian.Sayangnya pengaturan ini masih dilakukan secara manual. Kemudian bagian kontak mesin juga masih menggunakan kunci, belum model tombol start/stop button. Bisa jadi ini karena varian E yang kita cicipi adalah varian terbawah.Urusan kemudi bisa diatur tilt up and down (geser ke atas dan ke bawah). Belum menganut model teleskoptik yang bisa disesuaikan maju-mundur.Namun diakui tester kami tidak mempermasalahkan hal tersebut karena dia sudah bisa mendapatkan posisi mengemudi terbaiknya. Ruang kaki dan kepala juga masih tersisi luas, sehingga memberikan keleluasaan dan rasa lega ketika mengemudi kelak.Berpindah ke baris kedua pun juga tidak ada masalah. Tester kami masih merasa ini cukup lega untuk dia.Ketika jok di atur maju ke depan, lutut juga tidak mentok dengan jok depan. Nissan mengakali ruang lutut dengan sedikit mencoak bagian belakang jok depan.Ketika jok dimundurkan ke belakang, bahkan kaki bisa diluruskan secara sempurna. Jok bagian kedua bisa diisi oleh tiga orang atau dua orang, dan di tenganya terdapat hand rest yang bisa dibuka.Nah untuk jok baris kedua ini bisa dilipat dengan menekan tombol di consol tengah baris depan. Hanya saja untuk memasangnya kembali perlu sedikit mengeluarkan tenaga karena joknya terbilang cukup berat untuk tester kami.Kini merasakan jok paling belakang. Tester kami bisa masuk dengan mudah ke belakang karena jok tengah bisa dilipat.Salah satu keunggulan kursi belakang All New Terra jok belakang yang bisa di reclining. Sehingga jok memiliki sudut hingga 60 derajat, membuat punggung lebih nyaman untuk sedikit rebah.Hanya saja jika ada penumpang dewasa di belakang, maka jok baris kedua harus dimajukan ke posisi paling depan. Mengingat jok baris kedua dimajukan saja, hanya tersisa beberapa jari jarak antara lutut penumpang belakang dengan jok tengah.Penumpang dewasa juga masih cukup nyaman karena ruang di kepala masih tersisa cukup. Hingga tidak perlu khawatir kepala terantuk dengan langit-langit mobil.Jika digunakan untuk perjalanan jauh, hanya dua orang, dan membutuhkan ruang barang yang lega bisa melipat jok baris kedua dan ketiga. Bagian lantainya bisa rata sehingga bisa memuat barang lebih banyak.Lantas bagaimana sensasi berkendara dengan All New Terra? Apakah sama menyenangkannya dibandingkan mengemudikan Mitsubishi Pajero Sport atau Toyota Fortuner? Tunggu saja artikel lanjutannya di Medcom.id