Target Besar Menanti Suzuki di Dealer ex-Infiniti

Jakarta: Suzuki sudah mengambil alih dealer Pondok Indah yang sebelumnya di tempati oleh Infiniti. Kini, pabrikan asal Jepang tersebut mengakui memberikan target yang besar untuk dealer yang berada di salah satu jantung Jakarta Selatan ini.



Section Head Area Representative PT Suzuki Indomobil Sales, Jan Prihatmoko, menjelaskan dealer ini sudah mulai dijalankan oleh Suzuki di bawah PT Indomobil Multi Trada per April 2018. Menurutnya pengambil-alihan dealer ini dikarenakan posisinya yang strategis. Lokasinya yang berada di Jalan TB Simatupang, Pondok Indah, diklaim mampu jadi ujung tombak soal layanan penjualan, bengkel dan juga ketersediaan komponen.

"Diharapkan dealer ini bisa mengakomodir kebutuhan para konsumen kami yang berada di Jakarta Selatan dan sekitarnya. Konsumen bisa melakukan pembelian, servis, hingga pemesanan suku cadang di dealer Suzuki Pondok Indah," ucap Jan Prihatmoko Sabtu (19/1/2019) di Dealer Suzuki Pondok Indah.Aftersales Sales Service General Manager Suzuki Pondok Indah, Kuatno Pujiantoro, menambahkan dealer ini memiliki target yang cukup besar. Hingga akhir 2019, diharapkan bisa menjual 100 unit per bulan mobil dengan entry servis unit mencapai 750 unit per bulan di akhir 2019."Running cost di area ini terbilang cukup besar, mengingat berada di kawasan Pondok Indah yang cukup elit. Secara hitung-hitungan, untuk entry servis unit per bulan seharusnya 1.000 unit per bulan, hanya saja itu harus perlahan dan ditargetkan bisa tercapai di 2020," sambungnya di kesempatan yang sama."Target ini kami rasa cukup masuk akal. Kalau melihat sejarah, dulu dealer Suzuki ada di depan mall Pondok Indah dan bisa mencapai target itu. Jadi kami yakin bisa mencapainya."Suzuki Indonesia hingga saat ini memang belum memperkenalkan secara resmi dealer Pondok Indah kepada masyarakat. Tetapi dealer ini sudah memulai memperkenalkan diri, dan menggaet konsumen melalui program Suzuki Day.Dealer ini mengajak konsumen Suzuki dari berbagai tipe untuk memeriksakan mobilnya, khususnya perawatan ringan dan penggantian oli. Setidaknya selama dua hari penyelenggaraan, 19-20 Januari 2019, dapat menampung 300 unit mobil yang melakukan servis.Dealer ex-Infiniti ini didukung oleh 8 stall pemeriksaan dan sejumlah mekanik dengan standar Suzuki. Kemudian selama menanti, para konsumen bisa menikmati berbagai fasilitas yang tersedia dan diklaim kelas premium."Intinya dealer ini harganya sama dengan dealer Suzuki umumnya, hanya saja layanan yang diberikan premium. Jadi kualitas layanan Infiniti kita hadirkan untuk konsumen Suzuki, sedangkan harga tetap sama dengan dealer Suzuki lainnya," tambah Branch Manager Suzuki Pondok Indah, Ridwan Anggawijaya.(UDA)