BT2MP: Konsumsi Bensin All New Ertiga Capai 18,06 KPL

Bali: Sejumlah pengembangan dilakukan Suzuki di All New Ertiga. Bahkan, diklaim All New Ertiga lebih irit dibandingkan generasi sebelumnya. Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi (BT2MP) sudah melakukan uji coba untuk jagoan MPV dari Cikarang Jawa Barat. Hasilnya mencapai 18,09 kilometer per liter (kpl) untuk transmisi manual, dan 16,73 kpl untuk transmisi otomatis.



"Kalau dibandingkan dengan yang lama, All New Ertiga lebih irit 3,3 persen. Sekali lagi ini data dari pengujian BT2MP," ujar Head of Brand Development and Marketing Research SIS PT Suzuki Indomobil Sales, Harold Donnel, Selasa (26/6/2018) di Taman Soekasada Bali.



Menurutnya juga hal ini berkat sasis Heartech yang digunakan oleh rival Mitsubishi Xpander dan Wuling Confero S. Rigiditas, bobot yang lebih ringan, hingga kontrol yang lebih baik mempengaruhi efisiensi bahan bakar.

Saat ini di Indonesia baru digunakan oleh All New Ertiga. Sasis ini menjadi sasis terbaru dan juga basis untuk beberapa model terbaru Suzuki ke depannya.Hingga saat ini sudah ada 6.772 unit yang terpesan per 21 Juni 2018. All New Ertiga dibanderol dengan harga mulai dari Rp193 juta hingga Rp238,5 juta.(UDA)