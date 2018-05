Mercedes-Benz W212 Gelar Kegiatan Amal di Ramadan

Jakarta: Ramadan yang baik dan penuh berkah ini, komunitas yang tergabung dalam Mercedes-Benz W212 Community Indonesia (MBW212CI) kembali berbagi dengan memberikan santunan dan donasi. Kegiatan ini juga sekaligus mengajak buka bersama anak yatim dan dhuafa, dengan tema 'Bersama Kita Bisa, Berbuka Bersama Anak Yatim', di kawasan Sudriman, Jakarta Pusat, Sabtu (26/5/2018).



"Acara ini merupakan rangkaian dari acara bakti sosial Ramadan 2018 yang akan berkelanjutan di Bandung, pada Mei lalu. Satu Harapan dari para pengurus MBW212CI, semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh member MBW212CI sebagai wujud syukur dan bakti dalam kehidupan bermasyarakat," kata President MBW212CI, Wahyu Wardhani saat berbincang dengan Medcom.id di sela acara.



Menurut Wahyu, presiden MBW212CI yang baru saja dilantik Februari lalu, semakin besar klub harusnya semakin bermanfaat buat orang lain, bukan hanya sekadar kongkow yang tidak bermanfaat. "kalau hanya senang-senang kita juga hidupnya sudah senang, benar gak?."



Sebagai informasi, MBW212CI merupakan klub yang mewadahi pecinta Mercedes Benz E class generasi kelima tahun produksi antara 2009 sampai 2014, dengan jumalah anggota aktif sebanyak 128 member yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta dan Solo. "Tapi saat ini baru ada Chapter Bandung, karena baru ada 15 member".

Segudang agenda juga telah dipersiapkan oleh MBW212CI, diantaranya Saturday On The Road (SOTR), pada April lalu, kemudian 'Bersama Kita Bisa, Berbuka Bersama Anak Yatim' pada Mei ini. Selanjutnya akan ada MB W212 Flyiing Adventure di Juli nanti, dan Go Healthy with MBC dan Jambore Mercedes Benz di Palembang, Agustus mendatang.Dibawah kepengurusannya, Wahyu punya treatment tersendiri untuk membuat klubnya lebih solid, yaitu membuat semua pengurus lebih aktif. "Eksistensi klub bukan hanya satu dua orang, untuk itu saya megutamakan kepengurusan yang kuat. Dengan pengurus aktif, maka member merasa diurus," tambah Wahyu.Diakhir perbincangan, Wahyu mengatakan, syarat utama untuk menjadi member MBW212CI tidak macam-macam, cukup punya salah satu dari empat varian ini, yaitu tipe W212 (sedan), tipe S212 (wagon), tipe A202 (dua pintu) dan tipe C207 (Cabriolet). Tertarik!(UDA)