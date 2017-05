Mitsubishi Lengkapi Fitur dan Varian Triton

Metrotvnews.com, Jakarta: Mitsubishi Indonesia memanfaatkan ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 untuk memperkenalkan Triton terbaru. Tidak sekadar penyegaran, namun juga menambah jajaran varian mobil pick up premium tersebut.



Hal pertama yang dilakukan oleh 'geng' Pulomas Jakarta ini adalah memperkenalkan New Triton model year (MY) 2017. Kemudian mereka menambah varian dengan Triton Single Cabin.

New Triton mengalami perubahan minor dibandingkan versi sebelumnya. Namun secara keseluruhan mobil dengan double cabin ini tetap mempertahankan konsep dual usage, sebagai pengunaan pribadi atau mobil komersial.Perubahan paling mencolok terdapat grill dengan yang menggunakan warna dark chrome, pelek diperbesar menjadi 17 inci, dan plate type di belakang. Di bagian pintu juga sudah dilengkapi dengan fitur auto door lock by speed di kecepatan 15 kilometer per jam (kpj).Beberapa bagian fungsional mendapatkan peningkatan seperti headlamp dengan HID, DRL, dan Leveling. Kemudian front side plate dipertebal hingga 2 mm, dan bak belakang dengan model under rail type.Sektor interior juga mendapatkan perubahan untuk meningkatkan kenyamanan. Mulai dari penggunaan head unit 2 din touch screen 6,5 inci, audio steering switch, kemudian desain lingkar kemudi dengan empat palang, dan chrome ring and carbon type di speedometer.Urusan dapur pacu masih mempertahankan mesin 4D56 DI 2.477 cc DOHC 16-valve turbocharger. Di varian HDX mesin ini semburkan tenaga 107 daya kuda (dk) dan torsi 200 Nm, di varian GLS menyemburkan tenaga 134 dk dan torsi 323 Nm, dan varian Exceed hentakan tenaga 175 dk dan torsi 400 Nm.Mitsubishi menawarkan New Triton dalam lima pilihan warna yakni hitam, perak, putih, merah, dan abu-abu. Konsumen bisa meminang mobil ber-body bongsor ini dengan mahar mulai dari Rp359 juta hingga Rp427 juta.Selain memiliki model double cabin, Mitsubishi juga menambah varian Triton dengan model single cabin. Mobil ini ditujukan lebih kepada penggunaan komersial dan langsung digunakan oleh sang pemiliknya.New Triton single cabin ditawarkan dengan model pick up atau hanya sasisnya saja. Model sasis bisa digunakan jika pemiliknya ingin membekali New Triton dengan box atau bentuk lainnya.Menilik tampilan eksteriornya tidak jauh berbeda dengan model yang double cabin. Hanya saja dibagian kaki-kaki masih menggunakan pelek kaleng.Sedangkan interiornya tampil lebih sederhana. Tampilannya mirip dengan Triton edisi sebelumnya.Bahkan sumber tenaganya masih mengandalkan 4D56 DI 2.477 cc DOHC 16-valve turbocharger. Mesin ini dapat menghentakan 107 dk dan torsi 200 Nm.Urusan ketersediaan warna, hanya ada hitam, perak, dan putih untuk New Triton Single Cabin. Konsumen bisa meminang dngan mahar mulai Rp223 juga hingga Rp303 juta.(UDA)