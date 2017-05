Kejurnas Super Drift 2017, RIuhkan Akhir Pekan di Kemayoran

Metrotvnews.com, Jakarta: Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Drifting putaran pertama, Pertamax Motorsport IIMS Super Drift 2017 resmi digelar di lintasan aspal JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (6/5/2017).



Di seri pembuka kejurnas drifting ini, sebanyak 40 peserta ambil bagian, untuk bersaing dan menjadi yang terbaik dengan menunjukkan kemampuan mereka. Menurut penyelenggara, 40 peserta yang terdaftar berasal dari berbagai daerah, seperti Bandung, Banten, Yogyakarta, dan Malang.

Mereka akan bersaing memperebutkan juara di beberapa kategori, yaitu Drift Star, Rookie, Profesional, Best Tapping Wall, Best QTT, Juara Nasional Pro dan Juara Nasional Rookie, dengan total hadiah sebesar Rp35 juta.Hari ini para drifter dijadwalkan menjalani pertarungan tandem, yakni dua mobil dilepas bersamaan atau drift battle. Sebelumnya para drifter telah menjalani dua sesi latihan dan kaulifikasi.Yang bertindak sebagai juri di ajang Pertamax Motorsport IIMS Super Drift ini adalah Wonder Bro Syahrial dan Ivan Lau dari Malaysia serta Rhenadi Arington dari Indonesia."Semoga dengan diadakannya event dapat membangkitkan citra drifting di Indonesia, dan kembali menjadi olahraga motorsport yang memiliki banyak fans serta antusiasme yang tinggi dari para penonton," pungkas Ketua Pelaksana Amroe Wahyudi, dalam keterangan resminya.Super Drift 2017 rencananya bakal berlangsung sebanyak tiga putaran. Putaran selanjutnya akan berlangsung di Bandung, Jawa Barat, dan putaran tiga sebagai penutup akan menyambangi Kota Yogyakarta.(UDA)