Mobil-Mobil Baru yang Bakal Nongol di Semester Dua 2017

Metrotvnews.com, Jakarta: Mobil-mobil baru biasanya muncul di fase kedua setelah pertengahan tahun dalam setiap perjalanan tahunan industri otomotif nasional. Biasanya mereka meluncurkan produk-produk tersebut bertepatan dengan pameran akbar otomotif nasional yang bertajuk GIIAS.



Bahkan beberapa agen pemegang merek (APM) sudah mengumumkan akan menghadirkan beberapa produk baru. Ketua Umum Gaikindo, Yohanes Nangoi, menginginkan pameran ini menjadi tempat anggotanya menghadirkan pelucuran ragam kendaraan dan teknologi terbaru. Hal ini karena tujuan utama diselenggarakannya pameran otomotif adalah wadah publik untuk mencari informasi terkini tentang perkembangan otomotif Indonesia.

"Sebagai world class auto show series, fokus dan komitmen kami adalah menampilkan produk otomotif terbaik untuk masyarakat. Kami ingin menjadikan pameran ini sebagai panggung produk kendaraan terbaru dengan teknologi terkini dapat diperkenalkan secara luas kepada masyarakat. Selain memberikan kesempatan untuk menyaksikan perkembangan yang terjadi di industri otomotif dunia, hal ini turut menguatkan posisi Indonesia sebagai negara dengan potensi industri otomotif yang kuat," ucap Yohannes pada Selasa (19/7/2017) di Ritz-Carlton Kuningan Jakarta.Hingga saat ini sudah ada 32 merek kendaraan, baik penumpang atau komersial, yang memastikan ikut serta di pameran yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibtion (ICE) BSD City Tangerang Selatan. Bahkan beberapa diantaranya sudah mengumumkan mobil-mobil yang akan meluncur di pameran tersebut.Berikut beberapa mobil baru yang dipastikan meluncur di GIIAS 2017Hyundai masih menyisakan kejutan untuk GIIAS 2017 setelah pekan lalu meluncurkan Grand i10. Di pameran ini mereka berencana menghadirkan Grand New Santa Fe dan New H-1.Kedua produk ini terbilang sudah lama tidak mendapatkan penyegaran. Tentunya sejumlah perubahan akan terjadi di kedua mobil tersebut. Sudah pasti keduanya menarik untuk di tunggu.Segmen SUV yang seksi membuat Audi tergiur untuk menghadirkan mobil ber-body gambot. Bahkan mereka mengumumkan akan memperkenalkan Q5 terbaru untuk pasar Indonesia. Tentu kehadiran Q5 bakala menambah sengit persaingan di segmen SUV premium seperti yang sudah di isi oleh Mercedes-Benz GLC.Tidak cuma satu saja, pabrikan empat cincin terkait tersebut juga akan memperkenalkan A3 Sportback. Kemungkinan besar mereka akan menggunakan mesin 1.200 cc bertenaga 110 daya kuda dan torsi 180 Nm.Pabrikan asal Jepang ini siap memperkenalkan New Isuzu MUX. Mobil ini mendapatkan sentuhan perubahan minor. Mobil berdesain gambot ini bakal merecoki SUV diesel yang sudah di huni oleh Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport.Mazda Indonesia sudah mempersiapkan New CX-5 sebagai show stoper di GIIAS 2017. Pabrikan asal Jepang ini menawarkan sejumlah perubahan baik sektor interior, ekstrior, dan penambahan fitur yang membuat New CX-5 tampil berbeda dengan generasi yang ada sebelumnya.Pabrikan asal Jerman ini sudah mengumumkan bakal menggelontorkan banyak mobil baru di GIIAS 2017. Mercedes-Benz sudah mengumumkan akan menghadirkan E-Class Coupe, New E 350 Plug in Hybrid, New AMG E 43, dan New AMG GT R.Geng tiga berlian ini sudah setahun melakukan perkenalan sejak XM Concept diperkenalkan pertama kali di GIIAS 2016. Kini mereka bersiap untuk memperkenalkan versi produksi XM Concept dan juga memasarkannya di GIIAS 2017.Beberapa sumber tim redaksi Metrotvnews.com juga sudah mengumumkan bahwa kisaran harga small MPV terbaru itu akan dipasarkan dengan harga kurang dari Rp200 juta.Tidak cuma kendaraan penumpang, produsen kendaraan komersial juga sudah bersiap dengan produk terbaru. Seperti Tata Motor yang akan memperkenalkan Prima 2528.Sasis ini di buat untuk mengangkut beban-beban di area pertambangan. Strategi mengadirkan Prima 2528 dikarenakan mereka melihat bahwa segmen tambang dan infrastuktur saat ini sedang menguntungkan.Tidak cuma Audi saja yang terpincut dengan segmen SUV. Saudara mereka di Indomobil Group, Volkswagen, berminat menghadirkan mobil SUV melalui New Tiguan.Mobil ini pertama kali diperkenalkan di Frankurt pada 2016. Secara umum, Tiguan bisa di bilang saudara dari Audi Q3 karena menggunakan sasis yang sama yakni MQB.Pabrikan asal Tiongkok ini bisa saja mencuri perhatian pasar otomotif tanah air. Mereka akan menawarkan MPV yang menjadi satu-satunya produk mereka saat ini yakni Confero S.Wuling membeberkan bahwa Confero S bakal ditawarkan dengan harga yang lebih murah dibandingkan mobil-mobil sekelasnya seperti Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Suzuki Ertiga, atau Honda Mobilio.Nissan Motor Indonesia tahun ini sudah mengumumkan tidak akan memperkenalkan produk baru di tahun ini. Namun bukan berarti mereka hadir di GIIAS 2017 tanpa membawa kejutan.Di tahun ini, mereka akan membawa mobil konsep Blade Glider dan juga Note. Blade Glider merupakan mobil prototipe dengan kosep futuristik.Sedangkan Note adalah mobil hatchback yang sebenarnya sudah dipasarkan di beberapa negara. Hanya saja kemungkinan besar NMI akan menjadi mobil ini sebagai mobil konsep untuk melihat bagaimana reaksi pasar otomotif Indonesia.(UDA)