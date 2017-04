Varian Terlengkap New Ayla 1.200 cc Kurang dari Rp 150 Juta

Metrotvnews.com, Jakarta: Setelah sekian lama generasi pertama Daihatsu Ayla berada di pasar nasional, merek asal Jepang itu akhirnya melakukan penyegaran. Pabrikan yang bermarkas di Sunter, Jakarta Utara itu melihat kebutuhan konsumen 1.000 cc dan 1.200 berbeda.



Secara keseluruhan Ayla masih diberikan pilihan antara mesin 1.000 cc dan 1.200 cc. Namun kini keduanya memiliki konsep yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Perkembangan Ayla selama tiga tahun telah melahirkan ekspektasi baru dari pengguna Ayla terus meningkat penampilan dan performa," ucap Senior Executive Director Astra Daihatsu Motor (ADM), Tsuneo Itagaki, Jumat (7/4/2017) di Vehicle Logistik Center ADM Sunter Jakarta.Berbicara mengenai varian 1.200 cc, varian ini kini menargetkan kepada konsumen yang masih muda. Karakteristik konsumen ini inginkan mobil yang memiliki performa, stylish, dan nyaman.Untuk memberikan kesan stylish dan nyaman, Daihatsu membekali varian 1.200 cc dengan desain yang lebih agresif, grill berukuran besar, lampu proyektor, LED day running light, pelek palang 14 inci, serta spoiler di bagian belakang. Sedangkan interiornya mengalami perubahan di sektor door trim, bucket seat, serta 2DIN Touchsreen Audio dengan Audio Steering Switch.Sektor dapur pacunya berganti dengan mesin 3NR-VE DOHC 1.197 cc 4-silinder Dual VVT-i dengan tenaga 88 ps dan torsi 108 Nm. Kemudian untuk menjaga mobil ini tetap stabil, maka bagian sasis diperkuat, dilengkapi dengan stabilizer pada kaki-kaki, dan perubahan suspensi.Untuk varian 1.000 cc ditujukan untuk keluarga baru yang inginkan mobil perdana. Karakteristik konsumen ini inginkan mobil yang irit, nyaman, dan aman.Dari sisi desain tidak banyak berubah dibandingkan model sebelumnya. Hanya sentuhan ulang terjadi di bagian grill dan belakang ada rear lens garnish.Mesinnya tidak mengalami perubahan. Masih dengan mesin 1KR-DE DOHC 998 cc dengan tenaga 65 PS dan torsi 86 Nm.Secara keseluruhan terdapat delapan varian yang di tawarkan New Ayla, lima varian untuk mesin 1.000 cc dan tiga varian untuk mesin 1.200 cc. Daihatsu menargetkan low cost green car (LCGC) ini dapat terjual 3.000 unit per bulan.Daftar Harga New Ayla (on the road Jabodetabek)D: Rp92,550 juta (MT)D+: Rp104,750 juta (MT)M: Rp109.050 juta (MT) - Rp118,050 juta (AT)X: Rp116,4 juta (MT) - Rp125,450 juta (AT)X Airbag: Rp120 juta (MT) - Rp129,050 juta (AT)X Deluxe: Rp123,750 juta (MT) - Rp132,800 juta (AT)X: Rp125,250 juta (MT) - Rp135,250 juta (AT)R: Rp132,250 juta (MT) - Rp142,250 juta (AT)R Deluxe: Rp136,250 juta (MT) - Rp149,250 juta (AT)(UDA)