Honda Upgrade Tampilan BR-V dan Mobilio

Jakarta: Honda melakukan upgrade untuk dua model andalan mereka yakni BR-V dan Mobilio. Upgrade yang dilakukan menyasar sisi eksterior dan interior keduanya.



Untuk BR-V, Honda menambahkan new door side garnish, agar kesan tangguh dan aman untuk eksterior lebih keluar. Sedangkan interior ketambahan head unit floating 8 inci, armrest model baru yang bisa digeser bagian atasnya.

"Perubahan ini merupakan komitmen kami untuk memberi nilai lebih bagi konsumen," kata Jonfis Fandy, Marketing & After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor (HPM). BR-V merupakan produk low SUV dari Honda yang melakukan debut globalnya di Indonesia pada 2016 lalu dan telah terjual lebih dari 61.000 unit.Sedangkan Mobilio ada versi special edition, yang dibekali grill baru, garnish lampu kabut, pelek desain baru dengan two tone color serta exhaust pipe finisher untuk bagian eksterior. Untuk interior tambahan yang didapat sama dengan BR-V."Mobilio merupakan salah satu penopang penjualan signifikan, sehingga penting bagi kami untuk terus mempertahankan eksistensinya melalui penyegaran yang sesuai kebutuhan pasar," sambung Jonfis.Bicara harga jual, Honda BR-V ada diangka Rp236,5 juta (S MT), Rp247,5 juta (E MT), Rp257,5 juta (E CVT), Rp272,5 juta (E Prestige). Sedangkan Mobilio Special Edition dilepas dengan nominal Rp228,9 juta, harga on the road Jabodetabek.(UDA)