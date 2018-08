Sedan & SUV Baru Lexus untuk Konglomerat Indonesia

Jakarta: Lexus Indonesia kembali menggelontorkan dua mainan baru untuk orang kaya Indonesia. Kali ini merek premium asal Jepang ini menghadirkan The New Lexus ES dan Lexus UX.



New ES adalah generasi ketujuh akan menempati segmen medium luxury sedan. Sejumlah perubahan mayor dengan konsep yang lebih modern dan sporty.



Perubahan eksterior rival dari BMW Seri-5 ini tampak di grill, moonroof, pelek 18 inci, hingga desain bumper. Di bagian kabin kini hadir dengan desain dasbor dengan konsep Human Center Cockpit, layar sentuh berukuran 12,3 inci berpadu speaker Mark Levinson Pure Play 17 titik, rear seat control, hingga kabin dengan desain mewah khas Lexus.

Salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh New ES 300h adalah teknologi hybrid dengan mesin A25A-FXS 2.487 cc bertenaga total 215 daya kuda. Tenaga tersebut disalurkan ke roda depan melalui E-CVT yang menjadi transmisi khas Lexus.Kemudian untuk UX hadir untuk pertama kalinya di pertama kalinya di Asia. UX ini melengkapi jajaran SUV Lexus di Indonesia meski belum mulai dipasarkan di Indonesia dan bersaing dengan Mercedes-Benz GLC."Dengan bangga kami meluncurkan New ES hybrid electric andalan di Indonesia. Serta melengkapi kesuksesan Lexus SUV, kami hadirkan Asia Premier New UX," ujar GM Lexus Indonesia, Adrian Tirtadjaja, di GIIAS 2018 pada Kamis (2/8/2018).(UDA)