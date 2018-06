Begini Jadinya Reinkarnasi Honda Accord 2003

Jakarta: Membahas modifikasi tentu tidak ada habisnya karena semua mengikuti kreativitas modifikatornya. Apapun bisa menjadi inspirasi untuk melakukan modifikasi, termasuk kehadiran mobil-mobil baru.



Seperti Viriya Nanda Susanto pemilik Honda Accord 2003 yang melakukan modifikasi di mobil kesayangannya. Dia memodifikasi sedan lawas tersebut dengan gaya yang mirip dengan gaya Accord 2017.

Viriya membawa mobil ini kepada bengkel modifikasi Zoom yang disebut oleh Renaldo. Pria yang bekerja sebagai distributor keramik di Semarang, Jawa Tengah, ini mempercayakan sepenuhnya modifikasi Accord kesayangannya kepada Renaldo yang memang spesialis di bidang modifikasi mobil."Saya memiliki kebebasan untuk berkreasi, makanya kalau sudah dipercata oleh customer, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan keinginannya," ujar Renaldo melalui keterangan resminya.Renaldo langsung mengerjakan bagain interior dengan perubahan yang cukup banyak. Mulai dari aplikasi wide body, body kits, pegantian lampu depan dan belakang, hingga pergantian kap mesin untuk mendapatkan gaya New Accord."Kendala tersulit mengerjakan ini adalah melakukan facelift, konturnya berbeda jauh antara tipe lama dengan tipe baru," lanjut Renaldo.Kemudian untuk membuatnya semakin manis, disematkan pelek Work Wheel S1 ukuran 19 inci yang dikawinkan dengan ban Toyo T1R. Sebagai pelengkap, di mobil ini juga dipasang moon roof dengan bentuknya yang lebih datar jika dibandingkan sun roof yang bentuknya lebih melengkung.Bagian interior juga mengalami perubahan untuk disesuaikan bentuknya. Mulai dashbord, setir, dan panel-panel menggunakan karbon, jok dari MB Tech, hingga pelapisan kulit di beberapa bagian dengan Leather Pro dari Bali.Di balik kap mesin, Reinaldo masih mempertahankan mesin 2.000 cc bawaan Accord. Hanya saja untuk meningkatkan tenaganya, sudah ditambahkan custom turbo kit Garrett M24 AR60 dan RXZ Performance Intercooler Piping.Tertarik membangun mobil seperti milik Viriya, siapkan kocek Rp600 juta untuk memodifikasinya saja. Kemudian pemiliknya harus cukup bersabar karena diperlukan waktu sekitar satu tahun untuk memastikan mobil ini siap diajak jalan-jalan dan mengikuti berbagai kontes modifikasi.Mobil ini sudah beberapa kali terjun di kontes Indonesia Automodified (IAM) dan menyadang gelar The King di Banyuwangi dan Jogja. Kemudian juga pernah meraih gelar The King juga di Honda Fest 2018 di Surabaya.(UDA)